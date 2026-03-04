Filipe Luis, ex jugador del Atlético de Madrid, acusa de tramposo a Guardiola en la semifinal de la Champions League frente al Bayern Munich

El ex jugador del Atlético de Madrid asegura que está convencido que Guardiola hizo trampa en la semifinales de la Champions league del año 2016

El Atlético de Madrid vive un momento de irregularidades. Los rojiblancos celebran el pase a octavos de final de la Champions League y a la final de la Copa del Rey, pero son muy críticos con el equipo en LaLiga. Aun consiguiendo el pase a la siguiente ronda, los rojiblancos no la tienen todas consigo ya que el equipo ha demostrado falta de ritmo a la hora de competir en Europas. Lejos quedan, de momento, las finales que alcanzó el cuadro colchonero en la competición europea, siendo una de las potencias futbolísticas y llegando a eliminar a equipos como al Bayern Múnich de Guardiola. Precisamente, en el partido de vuelta de esa semifinal en 2016, el Bayern Múnich dio un baño al Atlético de Madrid, aunque el 2-1 logrado no fue suficiente para evitar que el equipo madrileño alcanzase la final. Filipe Luis, por aquel entonces lateral del Atlético de Madrid, reconoce que está convencido de que Guardiola hizo trampas esa noche.

Filipe Luis acusa de tramposo a Guardiola

"Cuando jugamos en semifinal de Champions contra el Bayern de Múnich, fuera de casa, en Alemania, y pasamos a la final, aquel partido fue el mayor baño de fútbol que me han dado en mi carrera. Fue el Bayern de Guardiola", comienza diciendo Filipe Luis antes de acusar de tramposo a Guardiola. "Tenía una seguridad dentro de mí muy grande de que Guardiola había aumentado aquel día el tamaño del campo. Dije 'han hecho trampa'. El campo estaba mucho más grande, la portería la veía muy lejos", asegura. "Estaba convencido de que el Bayern había hecho trampa aquel día con el tamaño del campo porque estaba muy lejos, no llegábamos nunca a la portería del Bayern y parecía que tenían más jugadores en el campo", destaca el ex futbolista del Atlético de Madrid en una entrevista con Valdano en Movistar+.

La Champions League se le atasca a Simeone

Finalmente para los colchoneros, la historia terminó ahí y no hubo que lamentar daños mayores, pues el Atlético de Madrid, gracias a Griezmann, alcanzó la fase final del campeonato en la que perdió en la gran final ante el eterno rival, el Real Madrid. Desde entonces, el Atlético de Madrid no pisa una final de la UEFA Champions League, siendo esta competición la espinita que sigue teniendo clavada la afición del conjunto colchonero y el propio Simeone, que se quedó con la miel en los labios en dos ocasiones.