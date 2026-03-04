Marcos Llorente: "Por eso insultan y por eso necesitan llamar 'analfabeto', 'peligro' o 'negacionista' a quien no se arrodilla ante el dogma"

El lateral derecho del Atlético de Madrid explota en redes sociales a causa de la crítica constante a su peculiar estilo de vida

El Atlético de Madrid logró el pase a la final de la Copa del Rey. Eliminando al Barcelona del torneo nacional, el cuadro rojiblanco, con Marcos Llorente a la cabeza, se planta en la primera final de la temporada. El rojiblanco celebró el pase con sus compañeros, aunque desde la prensa volvieron a señalarlo por sus hábitos al asegurar que no vería el partido entre la Real Sociedad y el Athletic porque le cogería "medio dormido". Sus últimas declaraciones, sumado al sambenito que lleva colgado ha provocado su enfado y sus deshago en las redes sociales.

Marcos Llorente explota en Instagram

El defensa del Atlético de Madrid, en un largo texto sociopolítico ha asegurado que algunas personas lo catalogan de "analfabeto, peligro o negacionista" por no arrodillarse ante el "dogma". "Ayer me encontré con un mensaje de un “profesional” sobre mí en un famoso periódico de nuestro país y me hizo reflexionar sobre las críticas: Hay un tipo de persona que cuando ve a alguien pensar por sí mismo, se activa desde el miedo. Los insultos no vienen de la inteligencia, vienen del miedo", comienza diciendo Marcos Llorente.

"Cuando alguien no puede debatir ideas ataca a la persona. Cuando no entiende la salud, la reduce a dogmas y cuando no ha hecho el trabajo interno, grita “peligro” para sentirse seguro. Por eso insultan y por eso necesitan llamar “analfabeto”, “peligro” o “negacionista” a quien no se arrodilla ante el dogma. Los ataques personales no son argumentos. Son confesiones de inseguridad, de dependencia intelectual y de una profunda desconexión con la realidad y con la naturaleza", subraya el jugador del Atlético de Madrid que volvió a mostrar su lado más personal.

Marcos Llorente asegura que en 2026 se vienen cosas "épicas"

Para cerrar su discurso, Marcos Llorente aseguró que en 2026 se vienen cosas "épicas" y admite que seguirá con su estilo de vida por mucho que le pese a un sector poblacional que, a pesar de la situación que atraviesa el mundo, pone el foco en el jugador del Atlético de Madrid. "No necesito convencer a nadie. Tampoco necesito permiso ni aprobación. Sigo estudiando, sigo experimentando, sigo viviendo en coherencia con lo que mi cuerpo, la biología y la naturaleza me enseñan cada día. Y eso, a algunos, les duele. Solo puedo decir una cosa, esto acaba de empezar. Se vienen cosas. 2026 será épico. La verdad no necesita gritar", sentencia el defensor del conjunto rojiblanco en su cuenta de Instagram.