Álex Baena tenía razón con su fichaje por el Atlético de Madrid: "Ya estamos en la primera"

El futbolista de Roquetas de Mar, que el pasado verano cambió el Villarreal por el Atleti, sabía que llegar al club rojiblanco que iba llevar a ganar títulos: "Sabía que venir al Atlético suponía jugar finales"

Álex Baena, atacante del Atlético de Madrid, se mostró muy feliz por alcanzar la final de la Copa del Rey pese a la derrota 3-0 ante el FC Barcelona. "Puede que sea de las derrotas más felices de nuestra carrera, pero sabíamos que podría pasar esto, que al final el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. El equipo ha hecho un trabajo defensivo muy bueno. Ha trabajado mucho tanto lo que han salido de inicio como los que han salido desde el banquillo han tratado de aportar esa energía. Felices de estar en la final", ha reconocido el de Roquetas de Mar en la zona mixta del Camp Nou.

"Yo, ya lo dije, sabía que venir al Atlético suponía jugar finales. Quería venir al Atlético para jugar finales y para ganar títulos, y ya estamos en la primera", ha recordado el ex del Villarreal, que llegó al Atleti el pasado verano. Eso sí, para alcanzar la final de La Cartuja del próximo 18 de mayo tanto Álex Baena como el resto de sus compañeros tuvieron que sufrir sobre el terreno de juego: "Llegar a una final es sufrimiento sea contra quién sea. Sabíamos que ellos iban a llegar con esa energía de querer remontar con la gente a su favor. El equipo ha estado bien en todo momento. Es cierto que podríamos haber metido algún gol, pero bueno...".

El futbolista rojiblanco también reconoció que ese momento tras el 3-0 fue delicado pero que supieron llevarlo con calma y concentración: "En ese momento es bastante difícil, lo más importante es mantener la calma y seguir con el partido que teníamos y así ha sido. Al final hemos podido tener alguna ocasión, pero ellos lo han podido defender bien".

El sufrimiento de Baena en el banquillo

Sobre el plan de partido, Baena explicó que sabían lo que tenían que hacer en cada momento, aunque desde el banquillo lo pasó peor que desde dentro del campo. "Se sufre más desde fuera que desde dentro. Sabíamos que íbamos a sufrir. Nosotros queríamos tener más el balón, pero el rival ha presionado bien. Igual que en la ida nosotros minimizamos mucho. Ellos lo han hecho hoy", ha explicado.

Por último, cuestionado sobre si llegaron a pensar que podrían caer eliminados, Álex Baena resaltó el buen trabajo defensivo para meterse en la final. "En el fútbol puede pasar de todo. Sabíamos que ellos iban a tratar de buscar esos goles. Sabíamos que íbamos a tener esas oportunidades, pero bueno el equipo ha sabido realizar un buen trabajo defensivo. Nos han metido tres goles a balón parado que es una faceta a mejorar", finalizó.