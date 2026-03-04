Johnny Cardoso: "Es mi primera temporada aquí en el Atleti, y creo que las cosas van a mejorar"

El futbolista rojiblanco se mostró muy feliz por alcanzar su primera final en su primera temporada en el Atlético de Madrid y tras lidiar con varias lesiones musculares: "Nunca he dejado de creer, nosotros somos una familia como siempre decimos"

Johnny Cardoso jugó los 90 minutos en el Camp Nou, un partido que implicaba dejarse todo en el campo con un gran despliegue físico para intentar aguantar los cuatro goles de ventaja ante el empuje del Barça en busca de igualar una eliminatoria de la que se quedó cerca, con tres goles, pero que finalmente no alcanzó. El pivote estadounidense llevó a cabo un gran esfuerzo físico para contrarrestar los ataques del equipo de Hansi Flick y poder meterse en su primera final con el Atlético de Madrid.

"Ha sido un partido muy difícil, pero lo más importante es la clasificación para la final. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo muy fuerte en casa y fuimos como es el Atlético, peleamos hasta el final y estamos en la final. Estoy muy contento", ha reconocido el centrocampista rojiblanco.

En cuanto a su aportación individual y sus sensaciones, que partido a partido va a más recuperando su mejor versión, Johnny Cardoso ha dicho: "Estoy muy bien, muy contento de verdad. Lo veía como una revancha ya que el primer partido aquí salí con una lesión, y me encuentro muy bien. Salgo de aquí muy contento de verdad, estamos en una final. Es mi primera temporada aquí en el Atleti, y creo que las cosas van a mejorar. Vamos a pelear hasta el final, y ojalá que podamos terminar la temporada con la Copa".

Además, el exfutbolista del Real Betis dejó claro que siempre creyó en el equipo y en las opciones de estar en la final de La Cartuja del próximo 18 de mayo. "Nunca he dejado de creer, nosotros somos una familia como siempre decimos. Como ellos dicen coraje y corazón. Hasta el final siempre Atleti, y vamos a por más", apuntó el norteamericano en declaraciones a los medios del club rojiblanco.

El Atlético de Madrid ya empieza con los preparativos de la final de Copa

Al poco de acabar el partido del Camp Nou, en el Atlético de Madrid han comenzado los preparativos para la final de la Copa del Rey y una de las primeras medidas que intentará llevar a cabo la entidad colchonera es la de instalar pantallas gigantes en el estadio Metropolitano para que sus aficionados puedan seguir el partido, previsto para el 18 de abril en La Cartuja, en Sevilla, "siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente de las autoridades competentes", según explicó en un comunicado en su página web oficial.

"Para todos aquellos socios que no quieran o no puedan ir a Sevilla, el club abrirá el estadio Riyadh Air Metropolitano para poder ver el partido en pantallas gigantes, rodeado de otros atléticos y animar al equipo desde Madrid, siempre y cuando se obtenga la autorización pertinente de las autoridades competentes", informó el Atlético.

"Cuando finalice el periodo de solicitud y asignación de entradas, el club informará de las condiciones y fechas de adquisición de entradas para el visionado del partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano", añadió en el escrito.