La surrealista felicitación de Enrique Cerezo al Atlético de Madrid: "No hizo falta que jugasen los nuevos fichajes, Tom Ford y Smith"

El presidente rojiblanco dio continuidad a la broma que él mismo lanzó en la previa del choque ante el Barcelona, cuando sorprendió al 'anunciar' dos nuevos 'refuerzos' para hacer frente al Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey

Como todos los aficionados rojiblancos, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, celebró a lo grande el pase de su equipo a la final de la Copa del Rey 13 años después. Tuvo que sufrir de lo lindo el conjunto colchonero para hacer bueno el 4-0 de la ida logrado en el Metropolitano, viendo como un Barcelona muy superior se quedó a solo un tanto de forzar la prórroga en el Camp Nou.

Pero pese al 3-0 encajado, el mandatario rojiblanco, como no podía ser de otro modo, quiso dar la enhorabuena a Diego Simeone y sus futbolistas. "Felicitar a todo el equipo, ha hecho un gran partido. Hemos conseguido pasar, no era fácil, aunque teníamos una gran ventaja, pero ahora lo importante es que todos estamos contentos", señaló, rematando el mensaje enviado a través de los medios oficiales del club de una forma surrealista: "Hay una cosa importante, que no ha hecho falta que jugasen los dos nuevos fichajes, Tom Ford y Smith, por lo cuál habrá que esperar".

Como respuesta a Lamine Yamal

De este modo, el máximo dirigente del Atlético de Madrid daba continuidad a una broma que él mismo comenzó en la previa del choque, cuando fue preguntado por el gran momento de Lamine Yamal a las puertas del restaurante donde se celebró la habitual comida entre directivas. "Nosotros tenemos a Julián Álvarez, tenemos a Tom Ford, tenemos a Smith, tenemos a muchos", afirmó ante la sorpresa de la prensa.

Alguno pensó que fue un desliz. Pero tras el partido, Cerezo insistió en la broma en 'El Partidazo' de la Cadena Cope. "Iban a salir, pero no nos han hecho falta", afirmó, apuntando además para seguir engordado la historia que "Tom Ford y Smith son de Nueva Jersey".

Hasta camisetas rojiblancas con sus nombres

"Esos dos jugadores nuevos han sido fenomenales, han sido los que nos han dado el pase a la final. Dos fichajes importantes, además fichados a la puerta de un restaurante, fíjate. Cosa rara en esto del fútbol, ya verás cuando salgan el próximo día", añadió en la Cadena Ser sobre una broma que ha tenido un largo recorrido en redes sociales a través de los comentarios de los aficionados colchoneros, que incluso han hecho memes de los dos 'refuerzos'. "Ya lo has visto, oye qué rápidos que son, ya han hecho camisetas. Se han dado cuenta al minuto.

Más sufrimiento del esperado ante el Barcelona

Por otro lado, ya hablando en serio sobre el partido, Cerezo admitió que no esperaba tanto sufrimiento. "Bien no lo he pasado, la verdad. Pensé que meteríamos un gol como mínimo, al final lo hemos pasado mal. Venir con una diferencia de 4 goles y que te la igualen hubiera sido desastroso", señaló en la Cope, donde ya adelantó que "habrá mas peticiones que entradas para la final, pero ya nos hemos puesto en contacto con los socios" de cara a la cita del próximo mes de abril en La Cartuja.