El Atlético de Madrid por sus ojos en la Juventus tras confirmar que Joao Gomes y Ederson son caros: Weston McKennie

El club rojiblanco quiere reforzarse con un centrocampista que supla la marcha de Conor Gallagher, recientemente traspasado al Tottenham Hotspur, y tiene interés en el centrocampista de Estados Unidos que saldría mucho más económicos de las opciones que más gustan a la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany

El Atlético de Madrid está peinando bastante el mercado en busca de un centrocampista el cual necesita para afrontar la recta final de la temporada una vez se marchó Conor Gallagher, que fue traspasado al Tottenham Hotspur. Mateu Alemany y la dirección deportiva rojiblanco tiene sus favoritos, Joao Gomes y Ederson, los cuales no están sencillos por cuestiones económicas. Esto provoca que el Atleti ponga sus ojos en otros centrocampistas, siendo uno de ellos Weston McKennie, de la Juventus, por el que hay mucho competencia pero que no saldría caro.

El problema principal que se ha encontrado el Atlético de Madrid cuando se ha dirigido a Wolverhampton Wanderers y Atalanta para intentar los refuerzos de Joao Gomes o Ederson es que los dos equipos piden mucho dinero para dar luz verde a las operaciones. De hecho, informa As, que el club inglés pide unos 50 millones de euros por Joao Gomes lo cual dificulta mucho la operación. Por otro lado, está Ederson que está tasado en 40 millones de euros y del que no quiere desprenderse la Atalanta a mitad de temporada.

Esta situación hace que el Atlético de Madrid abre el abanico del centrocampista y uno de los que se ven con buenos ojos es Weston McKennie, quien pertenece a la Juventus, pero que saldría a un precio mucho más económico según apunta el periodista Ben Jacobs.

McKennie, una opción más económica para el Atlético de Madrid, pero hay competencia

La razón por la que Weston McKennie le saldría más barata al Atlético de Madrid es porque el centrocampista de Estados Unidos acaba contrato con la Juventus al final de esta temporada.

Con esta situación, la Juventus está abierta a traspasar en este mes de enero a McKennie al que ha tasado en 11'5 millones de euros. Un precio no muy elevado y que el Atlético de Madrid puede asumir perfectamente.

Con todo, el Atlético de Madrid no es el único club que se ha interesado por conseguir los servicios futbolísticos de Weston McKennie ya que se informa que hay dos equipos de la Premier League que han enviado propuestas formales por el jugador el cual mantiene un buen cartel en la Serie A de Italia donde hay equipos que lo siguen de cerca.

En lo que va de temporada, Weston McKennie ha disputado un total de 26 partidos y casi 2.000 minutos de juego en los que ha marcado 4 goles y ha dado 4 asistencias, demostrando que a sus 27 años está en un gran momento de su carrera deportiva.

El Atlético de Madrid necesita centrocampista ya que actualmente sólo cuenta con tres tras la marcha de Gallagher: Pablo Barrios, Koke y Johnny Cardoso.