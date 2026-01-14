El Atlético de Madrid mueve ficha para sustituir a Conor Gallagher: intenta pescar en la Premier League

El club rojiblanco está por la labor de realizar dos fichajes en este mercado de invierno después de que se hayan confirmado las salidas de Raspadori y Gallagher. la dirección deportiva que lidera Mateu Alemany ha puesto sus ojos en el internacional brasileño Joao Gomes que juega en el Wolverhampton Wanderers

No ha perdido el tiempo el Atlético de Madrid a la hora de intentar fichar a un centrocampista para mejorar su plantilla de cara a lo que resta de temporada una vez ha oficializado la marcha de Gallagher. Mateu Alemany ha movido ficha y uno de los jugadores que más le gusta, al igual que Ederson, es Joao Gomes, según informa Marca, un centrocampista que está brillando en el Wolverhampton Wanderers de la Premier League en el cual esta temporada ha jugado ya 24 partidos y 1.774 minutos.

Joao Gomes está valorado actualmente en 40 millones de euros por la página web de referencia Transfermarkt. El centrocampista, de 24 años, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 con el Wolverhampton Wanderers, pero su salida puede ser más que factible debido a que el equipo inglés está prácticamente descendido a Segunda división ya que sólo suma 7 puntos y está a 14 puntos de los puestos que dan la permanencia en la Premier League. Este factor puede motivarle a buscar un cambio de aires y el Atleti de Diego Pablo Simeone es uno de los equipos más atractivos de Europa en la actualidad.

Más allá de la gran cantidad de dinero que le puede costar al Atlético de Madrid el fichaje de Joao Gomes, ya se sabe que en la Premier League no suelen hacer rebajas, también está en que el club rojiblanco no es el único equipo interesado en el brasileño.

Joao Gomes es un jugador con mucho cartel en la Premier League y en el fútbol europeo. Es por ello que el centrocampista también es pretendido por el Nápoles y el Manchester United.

