El Atlético de Madrid podría retomar su 'plan A' para el centro del campo: Ederson se pone a tiro

Tras la venta de Gallagher al Tottenham, la prioridad es la contratación de un mediocentro, apuntando semanas atrás el agente del brasileño que el Atalanta será más receptivo a las ofertas en este mercado de enero

El Atlético de Madrid ha hecho caja con los traspasos de Conor Gallagher al Tottenham y Giacomo Raspadori al Atalanta. Entre ambos ha ingresado en torno a 65 millones de euros, con los cuales acudirá ahora al mercado de enero para reforzar el plantel dirigido por Diego Simeone. Mateu Alemany busca un lateral zurdo y un delantero. Pero la gran prioridad es la llegada de un mediocentro que supla al internacional inglés, que no era un fijo en los planes del técnico argentino pero sí acumulaba muchos minutos, siendo el decimotercer futbolista más utilizado.

Así pues, el primer nombre en salir a la palestra es el de un viejo conocido en realidad. Según recoge Mundo Deportivo, la opción de Ederson dos Santos gusta desde hace tiempo al 'Cholo' y podría ponerse a tiro. La idea es adelantar una de las operaciones que se tenían previstas de cara a la próxima temporada y solo como solución de urgencia se apostaría por un parche hasta final de temporada. Pero con el brasileño se tiene el convencimiento de que puede ser ese centrocampista que tanto tiempo se lleva buscando.

El Atlético ya hizo una importante oferta por Ederson

Cabe recordar en este sentido que el internacional canarinho de 26 años ya fue el gran objetivo de los rojiblancos para reforzar la medular en el verano de 2024. "Ofrecieron entre 45 y 50 millones, pero el Atalanta pedía más", reconoció meses atrás su agente, André Cury, en una entrevista en As.

En concreto, la entidad de Bérgamo se descolgó pidiendo 80 millones. Unas pretensiones que llevaron al club colchonero a descartar esa vía y decantarse por Gallagher, que aterrizó por poco más de la mitad procedente del Chelsea y se ha marchado un año y medio después sin convencer del todo. Mientras tanto, Ederson sigue siendo uno de los centrocampistas más codiciados del fútbol europeo, con un valor de mercado de 40 millones según la web especializada Transfermarkt.

El precio a pagar por Ederson según su representante

Pero su precio ya no es tan elevado como hace algunos mercado, tal y como confirmó semanas atrás su propio representante en la Cadena Ser. "Es una oportunidad. El Atalanta no ha querido venderlo pese a recibir ofertas muy altas, pero creo que en esta ventana del mercado de fichajes de invierno o de verano harán la operación. Le falta poco para terminar el contrato (acaba en 2027) y podrían llegar a rebajar a la mitad su precio, entre 30 o 40 millones. Es un jugador espectacular que tiene de los mejores números de Europa en su posición”, señaló Cury.

De sus palabras se deduce que el brasileño no está por la labor de renovar con el conjunto italiano, forzando de algún modo a su traspaso en los próximos mercados. Después de que ya estuviese en la agenda de clubes de la talla de la Juventus, el Tottenham o el Manchester United, a buen seguro no le faltarán ofertas. Está por ver si el Atlético retoma su 'plan A' tras la venta de Gallagher.

Buenas relaciones entre Atlético y Atalanta

Además, no hay que olvidar que las relaciones con el Atalanta son más que fluidas. Sin ir más lejos, ambos clubes han cerrado en las últimas horas el traspaso de Raspadori, mientras que en anteriores mercados fueron Juan Musso y Mateo Ruggeri los que recorrieron el camino inverso rumbo a la capital de España.