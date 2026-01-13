Operación relámpago del Atleti: cierra la venta millonaria de Raspadori a la Atalanta

Tras cerrar anoche la salida de Gallagher al Tottenham, en la mañana de hoy el conjunto colchonero ha llegado a un acuerdo con la DEA para el traspaso del delantero italiano por 25 millones de euros

Sin duda alguna el Atlético de Madrid se ha propuesto animar el mercado de enero de momento a base de ventas millonarias. Si ayer dejaba prácticamente cerrado el traspado de Conor Gallagher al Tottenham a cambio de 40 millones de euros en la mañana de hoy está a punto de hacer lo mismo con su delantero Giacomo Raspadori. El goleador italiano, que apenas ha tenido oportunidades con el 'Cholo' Simeone y con la competencia de Julián Álvarez, Alexander Sorloth o Antoine Griezmann, era uno de los claros candidatos a abandonar el Metropolitano este mes de enero y ya ha elegido destino.

Pero no, no será la Roma ni el Nápoles, dos de los clubes que más estaban insistiendo para repatriar al internacional italiano, sino que finalmente su destino será Bérgamo pues si nada se tuerce acabará jugando en la Atalanta. Así lo han confirmado en la mañana de hoy varios periodistas italianos especializados en el mercado de fichajes como son Fabrizio Romano y Gianluca Di Marzio.

Ambos destacan al sorpresivo movimiento de la DEA en las últimas horas y lo rápido que han convencido al jugador, que sabe que en Bérgamo será protagonista y podrá disfrutar de muchos minutos y así tener todas las garantías de poder acudir al Mundial con opciones de ser titular. El acuerdo entre el Atlético de Madrid y la Atalanta se ha cerrado bajo la fórmula de un traspaso en una cantidad de 25 millones de euros.

65 millones de ingresos en dos operaciones relámpago

A la venta de Raspadori a la Atalanta hay que añadir la que anoche dejaba también cerrada el Atlético con el traspaso de Conor Gallagher al Tottenham por 40 millones de euros, por lo que en estas dos operaciones el club madrileño ingresará 65 millones. Ayer por la tarde todo parecía hecho para el fichaje del centrocampista inglés por el Aston Villa de Unai Emery, pero el Tottenham contraatacaba a última hora de la noche para convencer tanto al jugador como al Atlético de Madrid. Sin embargo, el jugador no veía del todo clara la opción de recalar en Birmingham y ahí apareció de nuevo el Tottenham, con una oferta mejor para el club rojiblanco, ya que ponía sobre la mesa un traspaso por 40 millones de euros y no una cesión por cinco millones más una opción de compra por 30 como ofrecían los 'Villanos'.

Con todo ello, estas pueden no ser la únicas salidas del Atlético de Madrid, que sigue abierto a la salida de Thiago Almada siempre y cuando la oferta sea de 20 millones de euros por el 50% de su pase. El atacante argentino, casi sin oportunidades con Simeone, también está por la labor de salir ya que prioriza el jugar el Mundial con Argetina, y cuente con el fuerte interés del Palmeiras y del Flamengo en Brasil y del Benfica en Portugal.