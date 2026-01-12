Una opción de verano se abre ante Almada para una posible e inminente salida del Atlético de Madrid: el Benfica de Mourinho se suma a la puja

El interés por el futbolista del Atlético de Madrid se sigue multiplicando en Europa y el Benfica de Mourinho, que ya intentó su fichaje en verano, vuelve a entrar en la puja por Almada para reforzar un plantel que aspira a alcanzar al Oporto

La situación de Thiago Almada en el Atlético de Madrid es incierta. El futbolista comenzó la temporada siendo titular indiscutible, para lo que llegó el argentino al plantel de Simeone. Con la lesión, sus competidores le arrebataron el puesto en el once titular y, desde entonces, ha pasado a un segundo plano en las ideas de Simeone. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, la joya argentina no quiere desaprovechar la oportunidad para sumar minutos y tener presencia en la cita mundialista con la albiceleste, por lo que el mercado de enero se presenta como una ocasión de oro para buscar un nuevo destino en Europa. Varios equipos de Sudamérica han preguntado por el atacante, que prefiere mantenerse en Europa. Esta afirmación ha vuelto a meter en la puja por el fichaje de Thiago Almada al Benfica de Mourinho, que ya pretendió su fichaje en verano, aunque el Atlético de Madrid le ganó la partida.

El Benfica vuelve a la carga por Thiago Almada

El cuadro luso no está atravesando una temporada sencilla tras la destitución de su anterior técnico, Bruno Lage. Con José Mourinho a los mandos, el cuadro lisboeta sigue sin alzar el vuelo y se coloca a 10 puntos de alcanzar la cabeza de la liga portuguesa, liderada por el Oporto. Es por ello que en el Benfica buscan refuerzos invernales y apuntan al Atlético de Madrid, que atesora uno de los grandes deseo del club portugués desde verano. Los lusos pujaron por su fichaje, pero el Atlético de Madrid se hizo fuerte, convenció al que en Argentina llaman el "heredero de Messi" y se hizo con la perla que brilló en Botafogo.

Ahora, con su paso desapercibido por los planes de Simeone y con el Mundial a la vuelta de la esquina, el Benfica vuelve a preguntar por la situación del argentino, según afirman desde Argentina, en busca de una cesión para lo que resta de temporada. En el conjunto portugués, Almada sería una figura clave y contaría con minutos para poder adaptarse al ritmo de juego del fútbol español y volver con más galones al Atlético de Madrid, que aún no se ha pronunciado acerca del futuro de Thiago Almada.

Thiago Almada se apaga en su primera temporada en el Atlético de Madrid

En lo que va de temporada, Thiago Almada ha disputado un total de 587 minutos, repartidos en 16 encuentros. En LaLiga, dónde comenzó siendo titular, el argentino suma 4 titularidades, 3 antes de caer lesionado. En relación a su discreta participación en los planes de Simeone, Almada suma 2 goles en el campeonato liguero, ambos marcados como revulsivos tras regresar de la baja. Su vuelta fue tan positiva que muchos empezaron a compararlo con Ángel Correa, que durante 10 años fue el revulsivo perfecto para el 'Cholo'. Su idilio con el gol se acabó y su rendimiento, muy pobre, le abre una vía de escape en invierno mediante una cesión.