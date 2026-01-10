Oferta formal del Palmeiras por Thiago Almada: "﻿Es muy factible que salga de Atlético de Madrid ahora"

El conjunto paulista es el que más está insistiendo para llevarse al argentino, que prioriza sus opciones de jugar el Mundial del próximo verano, por lo que podría salir del Metropolitano ante la falta de minutos con el Cholo Simeone

Thiago Almada llegó al Atlético de Madrid el pasado verano como uno de los fichajes más ilusionantes para la afición colchonera después de que la entidad madrileño pagara 20 millones de euros más variables al Botafogo brasileño por un porcentaje de su pase, ya que el cuadro brasileño se reservó un porcentaje en caso de futura venta. Sea como fuere, la realidad es que Thiago Almada apenas ha tenido oportunidades con Diego Simeone y el mercado de enero le ha abierto una ventana como escapatoria que el argentino podría aprovechar para no perder el tren del Mundial del próximo verano.

Campeón del mundo con Argentina en 2022, el de Ciudadela no quiere perderse la oportunidad defender la corona en la cita de México, Estados Unidos y Canadá y es por ello que está valorando la posibilidad de salir de Madrid apenas seis meses después de su llegada. Así lo desvelaba el periodista argentino Gastón Edul, siempre bien informado de primera mano de cualquier movimiento del mercado que atañe a los campeones del mundo, colocando al Palmeiras brasileño como el club con más opciones de llevarse al argentino, o al menos, el que más está insistiendo, pues el atacante todavía no ha tomado un decisión.

El Atlético de Madrid le pone precio

En lo que respecta al conjunto colchonero, no pondría trabas a su posible salida siempre y cuando acepten las condiciones impuestas para ello. En el Metropolitano pocos jugadores hay con el cartel de intransferibles y por Almada estarían solicitando un precio de 20 millones de euros con lo que recuperaría prácticamente la inversión realizada el pasado verano y le permitiría acudir al mercado a por un recambio.

Como decimos, Gastón Edul viene informando puntualmente de las actualizaciones en el caso de Thiago Almada y en las últimas horas el argentino ha desvelado que Palmeiras ya hizo una primera oferta formal al Atlético de Madrid por los servicios del atacante rojiblanco, lo que deja claro que van en serio a por el argentino. "Palmeiras hizo una oferta formal por Thiago Almada. Es el club que más avanzó. Cholo Simeone le da poca continuidad y él quiere priorizar a la Selección Argentina. La decisión la toma él pero es muy factible que salga de Atlético de Madrid ahora. Palmeiras avanza", ha escrito en su perfil de X Edul. Sin embargo, no es el Palmeiras el único club interesado ya que en las últimas horas también ha entrado en la carrera por el ex de Botafogo el Flamengo, aunque el conjunto paulista lleva ventaja ahora mismo.

Poco protagonismo con Simeone

Pese a lo que se podía pensar con su llegada el pasado verano, Thiago Almada ha ido perdiendo protagonismo en el Atlético con el paso de las jornadas. Si bien comenzó como titular, tras una lesión muscular en septiembre el de Ciudadela ya no ha vuelto a recuperar su condición inicial. Su participación ha quedado relegada a la de revulsivo en las segundas partes cuando no se ha quedado sin jugar en el banquillo.Los números no engañan. Sólo cinco titularidades en 16 partidos jugados entre las cuatro competiciones (Liga, Copa del Rey, Champions y Supercopa de España), en los que ha sumado un total de 587 minutos con dos goles y una asistencia.