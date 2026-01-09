En Italia esperan hoy el 'sí' de Raspadori a su fichaje por la Roma

La Roma es muy optimista en conseguir hoy mismo la respuesta positiva del delantero italiano a su cesión con opción de compra tras no jugar la semifinal de la Supercopa de España y ser consciente de que va a tener pocas opciones de jugar hasta final de temporada con Simeone

El Atlético de Madrid cayó ayer en la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid y en las próximas horas regresará a Madrid con Giacomo Raspadori en la expedición, aunque el delatero italiano podría volver a hacer las maletas si acaba dando el 'sí' definitivo a su cesión a la Roma. Es lo único que queda, la respuesta del jugador, que anoche volvió a quedarse sin minutos pese a que el Atlético de Madrid iba perdiendo y necesitaba empatar la semifinal para forzar la prórroga.

Y parece que tras este último 'feo' de Simeone, Raspadori está viendo más clara su salida apenas seis meses después de su aterrizaje en el Metropolitano. Así lo apunta el periodista italiano Gianluca Di Marzio, quien asegura que la Roma espera en el día de hoy una respuesta definitiva del delantero italiano y que esta sea afirmativa a su fichaje. La confianza ha ido en aumentado en el club giallorosso, y este mismo fin de semana podría resolverse su cesión con opción de compra.

El acuerdo entre Atlético y Roma, total

Como decimos, la operación de Giacomo Raspadori tan sólo está a la espera del 'sí' del jugador, que quería esperar a volver de Arabia Saudí para dar una respuesta definitiva. De hecho, tanto Atlético de Madrid como Roma ya tenían un acuerdo apalabrado desde hace un par de semanas para una cesión hasta el próximo 30 de junio a cambio de 1,5 millones de euros, aunque la Roma se guarda una opción de compra al final de esta temporada por un precio que oscila entre los 20 y 23 millones de euros en función de algunas variables tal y como informaron Fabrizio Romano y Matteo Moretto.

Raspadori, una apuesta fuerte sin la confianza de Simeone

Lo cierto es que la aventura de Giacomo Raspadori apunta a acabar mucho antes de lo previsto, pues el exdelantero del Nápoles llegó a Madrid el pasado verano a cambio de 22 millones de euros para reforzar el ataque de Simeone, sin embargo, el técnico argentino le ha dado un papel residual al de Bentivoglio, cuyo principal función ha sido la de revulsivo ya que de 15 partidos en los que ha participado, tan sólo en cuatro ha sido titular (dos en Champions, una en LaLiga y otro en la Copa del Rey).

Un total de 435 minutos entre las cuatro competiciones de esta temporada y los que Raspadori ha firmado dos goles, uno en la Champions y otro en la Copa del Rey, y tres asistencias, dos en LaLiga y una en la Champions.