Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid: La efectividad blanca brinda un derbi en Arabia Saudí

El conjunto madridista logró el pase a la final de la Supercopa de España, donde se medirá al FC Barcelona, tras una sufrida victoria ante un conjunto colchonero superior en muchos momentos, pero sin la puntería que sí tuvo su rival

El Real Madrid se medirá al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España tras superar en la segunda semifinal a un Atlético de Madrid que vendió cara su derrota. De hecho, el cuadro rojiblanco fue en muchos momentos superior a su eterno rival. Pero la efectividad blanca decantó la balanza en un duelo que estuvo muy abierto hasta el último segundo.

No dio tiempo a que los jugadores le cogiesen el pulso al partido cuando Fede Valverde sorprendió con un golazo de falta para abrir el marcador en el segundo minuto de juego. El uruguayo armó la pierna para enviar un misil a la red, aunque su disparo, más potente que colocado, se vio claramente favorecido por el error colchonero en la barrera, mal colocada para dejar vendido a Oblak.

Buena reacción colchonera tras el gol de Valverde

A los colchoneros le tocaba remar a contracorriente desde muy pronto. Pero lograron reaccionar por medio de una ordenada y efectiva presión que dejó sin ideas al conjunto blanco, al que le costaba un mundo salir de su campo. Solo Bellingham lo intentaba con cuentagotas, mientas que Baena comandaba las operaciones en el Atlético. Bajo su batuta, pese a la desventaja, los de Simeone fueron superiores a su rival durante buena parte del primer tiempo, aunque les costó generar ocasiones de verdadero peligro y calidad en los últimos metros.

Las incursiones de Marcos Llorente por la diestra no encontraban rematador y en cambio una cesión suya sobre Oblak a punto estuvo de costarle un disgusto al meta esloveno, con Vinicius acechando. Acto seguido fue Rüdiger quien apareció providencial para evitar que Julián controlase un gran pase de Baena. Pero la más clara la tuvo al filo de la media hora Rodrygo tras una rápida salida por banda. El brasileño se plantó en el área y recortó de lujo, pero disparó flojo, fácil para Oblak, que poco después vio cómo Vinicius cabeceaba alto un centro de Bellingham.

Ocasiones del Atlético para merecer el empate

Fue entonces cuando el Atlético metió una marcha más y sí rozó el empate. Primero lo intentó Baena con un misil lejano y sin respiro Sorloth con un cabezazo a la salida de un córner que se topó con la gran estirada de Courtois. Volvió a tenerla el noruego tras otro centro de Gallagher, si bien no se la esperaba tras el leve toque de Asencio. Pero aún gozaron los rojiblancos de una triple ocasión antes del descanso. Baena robó ante Camavinga, que pidió falta, y su disparo lo despejó Courtois. Luego chutó Julián y el balón tocó en Tchouauméni. Y por el último, el envío de Gallagher se marchó fuera.

Del gol de Rodrygo al tanto de Sorloth en tres minutos

Tras el paso por vestuarios, el guion de partido no varió, con un Real Madrid defendiendo muy atrás y sin más plan de partido que el balonazo en largo para que Gonzalo tratarse de cazar una. Mientras, el Atlético siguió llegando con peligro por los costados, apareciendo Rüdiger para evitar el remate de Julián Álvarez en boca de gol tras el centro de Ruggeri. Sin embargo, el plan de Xabi Alonso lo hicieron bueno Valverde y Rodrygo en el 55. El charrúa metió un gran pase por dentro y el brasileño resolvió en el mano a mano con la derecha. Pero solo tres minutos después, Sorloth recortó distancias con un cabezazo en el segundo palo tras el servicio de Giuliano, dejándolo todo igual con más de media hora por delante.

Sin puntería rojiblanca

Lo que cambió, sin embargo, fue que el cansancio comenzó a hacer mella en la tropa de Simeone, dando un paso al frente en cambio los blancos para defender teniendo el balón. Así fueron pasando los minutos con pocos sobresaltos hasta que Rodrygo tuvo la sentencia en el 79'. Pero Oblak concedió una vida extra a su equipo, que no había dicho su última palabra, apretando en la recta final en busca del empate con una chilena de Griezmann o un disparo con rosca de Marcos Llorente que no encontró portería. Aunque la más clara la tuvo Julián en el alargue, con un disparo cruzado que se marchó fuera por poco.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri (Nahuel Molina 79'); Koke (Johnny Cardoso 59'), Gallagher (Le Normand 46'), Giuliano, Baena (Griezmann 59'), Julián Álvarez y Sorloth (Thiago Almada 73').

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio (Fran García 68'), Rüdiger (Mendy 68'), Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono 86'), Bellingham; Rodrygo (Dani Ceballos 86'), Vinicius (Arda Güler. 79') y Gonzalo.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Balear). Amonestó a Vinicius y al técnico del Atlético, Diego Simeone.

Goles: 0-1 (2') Fede Valverde; 0-2 (55') Rodrygo; 1-2 (58') Sorloth.

Incidencias: Segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el Estadio Rey Abdullah ante 55.651 espectadores.