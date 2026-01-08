Simeone pasa de la polémica con Vinicius: "Se queda en el campo"

El entrenador del Atlético de Madrid felicitó a su equipo por el esfuerzo realizado, pese a la derrota ante el Real Madrid en la Supercopa de España, y evitó hablar de su provocación al jugador brasileño durante el transcurso de la semifinal

Pese a la derrota de su equipo ante el Real Madrid en el derbi disputado en Arabia Saudí, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, se mostró contento con la actuación de los suyos en las semifinales de la Supercopa de España, ya que solo la falta de ”contundencia”, en su opinión, les privó de haber alcanzando una final en la que ya esperaba en FC Barcelona tras su goleada sobre el Athletic.

Simeone no le reprocha nada a sus jugadores

“Ellos arrancaron el partido con un golazo, un grandísimo disparo de Valverde. Nos pusimos en desventaja y en todo momento jugamos el partido que queríamos jugar. El partido que buscábamos. Generamos situaciones para poder concretar, pero en algunas no tuvimos contundencia y en otras tuvo Courtois grandísimas paradas. Competimos muy bien. En el segundo tiempo jugamos casi todo en campo rival, salvo los contragolpes, como en el segundo gol. No le puedo decir nada al equipo, felicitar al rival y a seguir trabajando en la línea en la que competimos hoy. Hay días que podemos decir que no jugamos bien o no tuvimos situaciones o fueron mejores que nosotros, hoy todo lo contrario pero quedamos fuera”, explicó el preparador argentino.

La falta de puntería, clave

Con 22 disparos, por los 8 de su rival, fue sin duda la falta de puntería la que lastró al cuadro colchonero. “Igual hay que tener más frialdad en el golpeo final, pero Courtois tuvo tres intervenciones muy buenas. El equipo jugó bien, a lo que quisimos. Ellos metieron un golazo y en una jugada al contragolpe, a pesar de nuestro control de partido. Pero no pudimos ser contundentes y ellos sí”, insistió el Cholo, que no quiere pensar aún en el cruce ante el Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey: “Con todos los respetos para el próximo partido, todavía estamos en este partido y tenemos que recuperarnos de la mejor manera para un partido contra un rival que lo está haciendo muy bien en su categoría”.

Y es que, durante la segunda mitad, se percibió a su equipo muy cansado (también al Real Madrid), si bien el argentino lo achacó a la adaptación para jugar en Arabia Saudí, sin poner excusas por ello. "Normal, la temperatura influye, creo que los dos buscamos cada uno con sus formas querer ganar el partido, se adelantaron rápidamente, tuvimos ocasiones para poder convertir, pero no tuvimos esa contundencia que comentamos", zanjó.

Sin comentarios sobre el pique con Vinicius

Por otro lado, como no podía ser de otro modo, Simeone se refirió a su pique con Vinicius, al que trató de provocar gritándole que Florentino Pérez acabará echándolo del Real Madrid. Pese a ello, tras el partido no quiso referirse a esa polémica. "No tengo nada que decir, siempre digo desde que me tocaba jugar que las cosas del campo se terminan dentro del campo y nada que decir. Respeto muchísimo a Carvajal, a todos los jugadores del Real Madrid y le dije claramente lo que se ve desde afuera y lo que les está sucediendo a todos ellos", señaló sobre su charla con el lateral madridista tras el final de la primera mitad acerca del pique con ek brasileño.