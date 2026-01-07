Barcelona 5-0 Athletic Club: Raphinha lidera la exhibición y goleada azulgrana en Arabia

Los de Hansi Flick derrotaron al equipo de Ernesto Valverde, que fueron muy inferiores a lo largo de los 90 minutos, superados además por la labor de jugadores azulgranas, como el extremo internacional con Brasil, firmando dos goles y una asistencia, principalmente

El Barcelona se enfrentó al Athletic Club en el King Abdullah Sports City, en el encuentro correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de España. Los de Hansi Flick, que dejó en el banquillo a Lamine Yamal y apostó por Roony, firmaron una gran primera parte con un 4-0 a favor. De esta manera, el conjunto de Ernesto Valverde, que valoró la comparación entre Unai Simón y Joan García, no pudo sobreponerse a un sólido equipo azulgrana, en el que destacaron jugadores como Raphinha, con dos goles y una asistencia.

La apuesta de Hansi Flick supera el planteamiento de Ernesto Valverde

En primer lugar, el Barcelona salió con el siguiente once inicial ante el Athletic Club: Joan García, Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Roony, Raphinha y Ferran Torres. Por su parte, Ernesto Valverde comenzó con Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro, Jauregizar, Rego, Berenguer, Sancet, Robert Navarro e Iñaki Williams. En este sentido, el técnico del conjunto vasco, que recibió los halagos de Jauregizar, acabó una primera parte siendo muy superado por parte de los de Hansi Flick. Los azulgrana se marcharon al descanso con unos datos de posesión de balón con 82% a diferencia de los 18% de los rojiblancos. Además, el equipo culé empezó teniendo dos buenas ocasiones de balón, en las botas de Pedri y Fermín, pero no pudieron estrenar el marcador, algo que sí hizo Ferran Torres. El ex del Valencia hizo el primero de los cuatro que celebró el Barcelona en la primera manga celebrada en el King Abdullah Sports City.

Ocho minutos después, en el 30', Fermín aprovechó un gran pase de Raphinha para rematar, totalmente solo, y hacer imposible la parada de Unai Simón. De esta manera, el Athletic Club intentó reaccionar al golpe recibido pero la actitud del Barcelona era muy superior. Por ello, Roony Bardghji, que era titular por delante de Lamine Yamal tal y como se preveía, firmó el tercero con un disparo que tocó en Unai Simón y no pudo detener, con un error garrafal que ampliaba la distancia en el marcador. Por último en la primera parte, Raphinha, el gran protagonista del choque, se hacía con el esférico en el área del equipo vasco y definía a la perfección a la escuadra, sin capacidad de reacción para el portero de la selección española.

La segunda parte comenzó con la misma sintonía que acabó la primera. De hecho, el Barcelona firmó el quinto tanto del partido en el minuto 52, obra de Raphinha, que aprovechó una serie de lanzamientos y rebotes para derribar de nuevo la portería de Unai Simón. Tras ello, Hansi Flick decidió sustituir al extremo brasileño en el 65', que se marchó sustituido junto con Balde y Frenkie de Jong, con el objetivo de rotar de cara a la final del domingo, ya con el partido resuelto.

Ernesto Valverde, por su parte, decidió hacer otro triple cambio pero la superioridad del Barcelona era total, que conseguía 'dormir' el partido a través de posesiones largas y control de balón. De esta manera, el conjunto de Hansi Flick se clasificó para la gran final del próximo domingo, donde se enfrentarán al Real Madrid o Atlético de Madrid, que juegan mañana a las 20:00 (hora española). El Athletic Club, tal y como ha quedado emparejado en el sorteo, pondrá el foco en el duelo de octavos de final Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa.

Ficha técnica:

5 - Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, m.64); De Jong (Marc Bernal, m.64), Pedri (Dani Olmo, m.72), Fermín; Roony Bardghji (Lamine Yamal, m.72), Ferrán y Raphinha (Rashford, m.64).

0 - Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro Lekue, m.57); Jauregizar, Rego (Selton Sánchez, m.61); Berenguer, Ohian Sancet (Galarreta, m.55), Robert Navarro (Unai Gómez, m.55); e Iñaki Williams (Guruzeta, m.55).

Goles: 1-0, m.22: Ferran Torres; 2-0, m.30: Fermín; 3-0: m.34: Roony Bardghji; 4-0, m.38: Raphinha; 5-0, m.52: Raphinha.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castilla-La Mancha). Sin amonestados.

Incidencias: Partido correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España disputado en Yeda (Arabia Saudí), en el Alinma Stadium ante 50.141 espectadores.