La Supercopa de España congela el fichaje de Joao Cancelo

El acuerdo con el jugador y el Al Hilal existe, pero tanto Hansi Flick como la directiva azulgrana han creído conveniente no oficializar nada hasta que termine la participación culé en tierras saudíes

En el FC Barcelona están con el 'modo Supercopa' activado y no quieren que nadie ni nada les distraiga de poder alcanzar su primer título de 2026 y de la temporada. Lo que antes era considerado un trofeo menor que se jugaba en plena pretemporada, ahora no lo es tanto por el jugoso premio en metálico que hay en juego como por el sistema de competición, con cuatro equipos implicados.

Por eso, en los despachos azulgranas han decidido 'congelar' el fichaje de Joao Cancelo hasta el próximo lunes. Pese a que existe ya un acuerdo total tanto el Al Hilal saudí como con el jugador para que este se incorpore en calidad de cedido hasta final de temporada, su anuncio oficial y su presentación no se llevará a cabo hasta que finalice la participación de los de Flick en tierras árabes.

Con esta incorporación, el Barcelona responderá a la necesidad de reforzar la línea defensiva, que había reconocido públicamente su entrenador, Hansi Flick.Sin Christensen y a la espera de comprobar la evolución del uruguayo Ronald Araujo, convocado para la Supercopa de España que se disputa esta semana en Arabia Saudí tras varias semanas de ausencia por problemas de salud mental, el Barcelona ha contado en los últimos partidos con sólo cinco zagueros del primer equipo: Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde.

Así fue la temporada de Joao Cancelo con el Barça

Cabe recordar que lateral luso ya jugó en el Barça durante la temporada 2023-2024, por aquel entonces por préstamo del Manchester City. Ahora, la entidad que preside Joan Laporta prevé inscribir a Cancelo con el margen salarial que liberará la baja de larga duración del central Andreas Christensen -por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda-, sin que este movimiento perjudique el 'fair play' financiero del club.

En su única temporada en Barcelona, el portugués se consolidó como titular bajo las órdenes de Xavi Hernández, con unos registros de cuatro goles y cinco asistencias en 42 partidos, en los que destacó tanto por su talento en ataque como por sus desatenciones defensivas.

Hansi Flick, ahora, alaba a Joao Cancelo

Aunque cuando empezaron a sonar cantos de sirena el técnico alemán comenzó a pedir un central en lugar de un lateral, ahora el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha rectificado para ensalzar la operación llevaba a cabo por la dirección deportiva azulgrana: "Es una buena opción. Se trata de un jugador de calidad. Puede jugar en los dos laterales. No está hecho todavía, pero si se hace estaré contento. Tendremos una opción más. También hablamos con el club de la opción de traer un central, pero esta operación tiene sentido. Es una buena opción, un jugador de calidad".

Flick recordó que el Barça no puede "pagar cientos de millones por un nuevo jugador, como otros equipos", y señaló que en el club azulgrana tienen que "ser listos con los jugadores".