La situación de Joao Cancelo para regresar a La Liga y sus dos posibles destinos

El jugador vuelve a estar en la agenda del FC Barcelona como posible refuerzo invernal. Flick no termina de verlo claro y, además, la ficha del jugador en la liga árabe es estratosférica

Si Joao Cancelo regresa a la liga española es para recibirlo con una sonora ovación allá donde firme. Porque a lo que estaría renunciando sería a una fortuna descomunal como para no querer salir de donde está, la liga árabe.

De momento, su nombre ha vuelto a ser vinculado con el FC Barcelona, equipo donde ya militó en calidad de cedido durante la temporada 2023-2024, cuando todavía pertenecía al Manchester City.

Según apuntan desde Italia, existen nuevas negociaciones para traerlo de vuelta al Camp Nou. Concretamente, en La Gazzetta dello Sport afirman que su representante, Jorge Mendes, ya está presionando a Joan Laporta para que le incorpore en este mismo mercado invernal aprovechando que Hansi Flick le ha pedido refuerzos en la parcela defensiva.

Y la situación del jugador portugués es esta: cobra 17 millones en el Al-Hila Saudi FC pero está descontento y deseoso de volver a Europa. El Inter de Milán sería su otro posible destino, donde también jugó prestado por el Valencia.

Eso sí, Joao Cancelo sabe que para retornar a las grandes ligas europeas no le queda más remedio que ajustarse de nuevo el cinturón. Y, sobre todo, si quiere volver a enfundarse la elástica culé, porque el Barcelona sólo puede utilizar actualmente el 80 % de la ficha de Christensen.

Por el momento, Hansi Flick le habría dicho a Laporta que no lo ve del todo claro y que sus preferencias van más por un central que por un lateral pese a la polivalencia del jugador luso. Además, el club catalán sólo tiene de plazo hasta el día 14 de enero para enviar el informe médico de Christensen a LaLiga para poder activar dicha opción de poder hacer un fichaje.

Con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina, en las oficinas barcelonistas no quieren precipitarse, ya que el desenlace en la misma también podría servir para amortiguar el golpe de dicha incorporación invernal.

Hansi Flick deja clara la postura del Barcelona con el mercado de fichajes

Cuando le preguntaron a Hansi Flick en la previa del partido contra el Espanyol por las opciones que había de que el Barcelona se acabara reforzando en este mercado invernal, el técnico alemán fue contundente en sus declaraciones: "No estamos listos, hoy por hoy, pero si vemos nuestra última línea creo que necesitamos a un jugador más. Pero no es fácil incorporar en este mercado. Habrá que verlo... Creo que algo haremos, pero debe tener sentido".

El hecho de que Cancelo pueda actuar en ambas bandas le permitiría al preparador azulgrana liberar más a Koundé para que ejerciera de central si hiciera falta. Pero la primera idea de Flick sigue siendo apostar por un central puro. Y a ser posible, zurdo.