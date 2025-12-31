El Inter de Milán acelera por Cancelo y ya negocia con Al-Hilal: el Barcelona, atento también a la situación del portugués

El futuro de João Cancelo vuelve a sacudir el mercado europeo, con varios gigantes atentos a su posible salida del Al-Hilal en enero

El ciclo de João Cancelo en el fútbol saudí parece estar llegando a su fin antes de lo previsto. A sus 31 años, el lateral portugués ha tomado la decisión de buscar una salida del Al-Hilal en el próximo mercado de fichajes de enero, a pesar de tener contrato vigente hasta 2027. Su principal objetivo es claro: regresar al fútbol europeo y volver a competir al más alto nivel.

Desde el entorno del futbolista reconocen que la experiencia en Arabia Saudí no ha sido tan satisfactoria como se esperaba inicialmente, lo que ha acelerado los movimientos para encontrarle un nuevo destino en el Viejo Continente.

Inter de Milán toma la delantera en las negociaciones

Según informaciones del especialista en mercado Fabrizio Romano, el Inter de Milán ha iniciado contactos directos tanto con el Al-Hilal como con Jorge Mendes, representante del jugador. La opción que se estudia actualmente es una cesión por seis meses, fórmula que permitiría al club italiano reforzar su defensa sin asumir un traspaso definitivo.

El interés del Inter responde a una necesidad deportiva concreta: la lesión de Denzel Dumfries, que ha dejado al equipo sin un lateral de primer nivel. En este contexto, el regreso de Cancelo, quien ya vistió la camiseta nerazzurra en el pasado, aparece como una solución inmediata y de alto impacto.

Un salario que complica cualquier operación

El principal obstáculo para cerrar el acuerdo es el elevado salario del futbolista. Cancelo percibe actualmente alrededor de 15 millones de euros netos por temporada, una cifra inasumible para la mayoría de clubes europeos. Para que la operación prospere, el Al-Hilal debería asumir una parte significativa de su ficha, incluso tratándose solo de un préstamo hasta junio.

Si se alcanza un acuerdo económico, el técnico del Inter podría contar con un jugador polivalente, capaz de rendir tanto en el lateral derecho como en el izquierdo, además de aportar profundidad ofensiva y experiencia internacional.

Barcelona y Juventus siguen atentos al escenario

Mientras el Inter avanza, otros gigantes europeos observan la situación con cautela. El FC Barcelona ya ha sido informado de la disponibilidad del jugador, aunque su participación en la puja depende exclusivamente del Fair Play Financiero. En Cataluña valoran positivamente el perfil de Cancelo, especialmente por su versatilidad y su buena adaptación previa al club durante la temporada 2023-24.

Por su parte, la Juventus de Turín también ha contactado con Jorge Mendes para conocer los detalles contractuales. El conjunto bianconero considera al portugués una opción interesante para reforzar los carriles, aunque todavía no ha dado pasos decisivos.

Una relación rota y un final anunciado en Arabia Saudí

A nivel interno, la situación de Cancelo en el Al-Hilal se ha deteriorado notablemente. Medios italianos aseguran que la relación con el cuerpo técnico se rompió tras varios episodios de tensión, lo que provocó que el jugador quedara relegado a un rol secundario, participando principalmente en competiciones continentales.

Este contexto ha llevado a su agente a activar el mercado europeo, consciente de que, aunque ningún club esté dispuesto a pagar un gran traspaso, sí existe interés real en incorporarlo a proyectos deportivos ambiciosos.

Cancelo, un nombre propio del mercado invernal

Así, João Cancelo se consolida como uno de los protagonistas del mercado de enero. Con Inter, Juventus y Barcelona atentos a su situación, el desenlace dependerá de un delicado equilibrio financiero. Lo que parece seguro es que su etapa en Arabia Saudí está cerca de cerrarse y que Europa vuelve a llamar a su puerta.