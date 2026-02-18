El Manchester United se planta y complica el fichaje de Rashford por el Barcelona

Marcus Rashford, FC Barcelona y Manchester United encaran un verano decisivo: el club azulgrana valora ejecutar la opción de compra del delantero inglés tras su buen rendimiento, pero desde Inglaterra descartan cualquier rebaja sobre los 30 millones de euros pactados

El pasado verano, el Barcelona buscaba un golpe de efecto en el mercado. Tras quedarse sin Nico Williams, que renovó con el Athletic Club, y ver cómo Luis Díaz ponía rumbo al Bayern Múnich, la dirección deportiva apostó por Marcus Rashford. La operación se cerró como una cesión estratégica desde el Manchester United , con una opción de compra fijada en 30 millones de euros.

Medio curso después, el balance deportivo invita al optimismo en el Camp Nou. Pero el escenario económico complica la continuidad del internacional inglés en la 'Ciudad Condal'.

Un rendimiento que convence a Hansi Flick

Rashford, de 28 años, ha respondido sobre el césped. A pesar de perderse los dos últimos compromisos ante Atlético de Madrid y Girona por un golpe en la rodilla, el atacante acumula 10 goles y 13 asistencias en 34 partidos oficiales. Unos números que avalan su impacto inmediato en el sistema de Hansi Flick.

El delantero ha ofrecido profundidad, desequilibrio y capacidad de asociación, encajando tanto como extremo como en posiciones más centradas. Su adaptación ha sido rápida y el vestuario valora su implicación en un tramo de temporada en el que el Barça necesitaba soluciones ofensivas.

Internamente, el cuerpo técnico considera que su perfil encaja en el proyecto deportivo, especialmente en un contexto de transición generacional. Sin embargo, la decisión final no depende solo del rendimiento, también de un fuerte componente económico.

El precio, punto de fricción

La opción de compra fijada en 30 millones de euros es el gran obstáculo. Desde Barcelona confiaban en abrir una vía de negociación para rebajar la cifra, apoyándose en el deseo del jugador de continuar y en la situación financiera del United.

Sin embargo, desde Inglaterra el mensaje es claro. Según informa el Daily Mail, el Manchester United no contempla renegociar el precio acordado. El club de Old Trafford considera que la cantidad es razonable para un delantero internacional en plenitud competitiva y niega cualquier predisposición a aceptar descuentos.

Además, la entidad inglesa tiene en cuenta que la salida definitiva de Rashford supondría un importante alivio salarial, cercano a las 315.000 libras semanales. Aun así, no está dispuesta a malvender un activo que, pese a su etapa irregular en la Premier League, mantiene cartel en el mercado.

La voluntad del jugador

En este contexto, el papel de Rashford podría resultar determinante. El futbolista ha manifestado su comodidad en Barcelona y su deseo de continuar vinculado al club catalán. Llegó con la intención de relanzar su carrera en un entorno competitivo y ha encontrado continuidad y protagonismo.

No obstante, salvo giro inesperado en las negociaciones, su regreso a Manchester se perfila como la opción más probable a día de hoy. Si el Barça no ejecuta la cláusula en las condiciones pactadas, el delantero volverá automáticamente al United al finalizar la cesión el 30 de junio.

Decisión estratégica para el Barça

En las oficinas azulgranas, el análisis es doble: deportivo y financiero. La dirección deportiva valora positivamente el rendimiento del inglés, pero la planificación del próximo mercado exige priorizar recursos y ajustar el margen salarial.

El nombre de Rashford está sobre la mesa, pero no como única pieza del puzle. El club estudia alternativas y evalúa si destinar 30 millones a su fichaje encaja en la estrategia global del verano.

A falta de movimientos oficiales, la operación se mantiene en punto muerto. Si ninguna de las partes cede, la etapa de Marcus Rashford en Barcelona podría quedar como un paréntesis productivo, pero breve, antes de su retorno a Old Trafford.