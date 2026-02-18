Pedri acelera para volver: el Barcelona planifica su reaparición ante el Levante

Para Hansi Flick, Pedri, Raphinha, Atlético de Madrid, Levante UD y Villarreal CF marcan el calendario inmediato del FC Barcelona. Tras dos derrotas consecutivas, se espera recuperar al centrocampista canario para afrontar una fase decisiva entre LaLiga y la Copa del Rey

El regreso de Pedri se ha convertido en una prioridad clara para el Barcelona. El centrocampista canario apura los plazos de recuperación tras la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha sufrida el pasado 21 de enero, durante el encuentro de Champions League frente al Slavia Prague. Desde entonces, el equipo azulgrana ha atravesado un tramo irregular que ha coincidido con su ausencia.

El conjunto que dirige Hansi Flick ha perdido el liderato en LaLiga y encajó un contundente 4 a 0 ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un resultado que obliga a una remontada de máxima exigencia en la vuelta.

Un regreso medido para evitar recaídas

En el área deportiva del Barça tienen claro que no habrá riesgos innecesarios. Los antecedentes físicos de Pedri obligan a extremar la prudencia, y por ello el plan contempla una reincorporación progresiva a la competición.

Si la evolución continúa siendo positiva durante la semana, no se descarta que pueda sumar algunos minutos ante el Levante en el próximo compromiso de Liga. La idea es que, en caso de participar, lo haga desde el banquillo y con una carga limitada, en torno a los 10 o 15 minutos, para recuperar sensaciones competitivas sin forzar.

El siguiente paso en la hoja de ruta sería el encuentro frente al Villarreal, donde podría aumentar su protagonismo. Incluso se contempla que pueda partir como titular y disputar alrededor de una hora de juego si las respuestas físicas son satisfactorias.

El gran objetivo es que llegue en condiciones óptimas al decisivo duelo en Copa ante el Atlético, considerado internamente como una cita clave para el devenir de la temporada. En juego, uno de los tres títulos disponibles en la temporada.

Impacto directo en el juego azulgrana

Más allá de su calidad individual, el retorno de Pedri tiene una dimensión estructural en el funcionamiento del equipo. Con él sobre el césped, el Barça gana orden, pausa y claridad en la circulación. Las líneas se compactan mejor, la presión se coordina con mayor precisión y las soluciones ofensivas se multiplican.

Durante su ausencia, el equipo ha acusado falta de continuidad en la construcción y dificultades para controlar los ritmos de partido, especialmente en escenarios de alta exigencia. Flick considera al canario una pieza esencial para reequilibrar el centro del campo y dotar de mayor coherencia táctica al conjunto.

No es casualidad que su baja haya coincidido con siete partidos sin estabilidad en los resultados, incluyendo tropiezos determinantes en LaLiga y Copa del Rey.

Raphinha ya está de vuelta

En paralelo, el Barça ya ha recuperado a Raphinha, otro de los pilares del proyecto. El brasileño reapareció recientemente y disputó 60 minutos a buen nivel, aunque su regreso no evitó la derrota en Girona.

Desde el cuerpo técnico confían en que la combinación de ambos futbolistas, Pedri y Raphinha, reactive la versión más competitiva del equipo en este tramo decisivo del curso. La expectativa interna es que, con ambos disponibles, el rendimiento colectivo experimente una mejora sustancial tanto en fase ofensiva como defensiva.

Tres partidos para cambiar la dinámica

El calendario ofrece ahora una oportunidad inmediata para revertir sensaciones. Los compromisos ante Levante y Villarreal servirán como banco de pruebas antes de la vuelta copera frente al Atlético.

En el vestuario existe la convicción de que la temporada aún puede enderezarse. Pero para ello, el Barça necesita recuperar su estructura, su ritmo y su identidad competitiva. Y en ese proceso, la figura de Pedri emerge como el factor diferencial, más aún cuando se le han visto grandes problemas al equipo de Flick para competir durante las grandes citas.

Si responde bien a las primeras cargas de partido, el centrocampista canario no solo volverá a sumar minutos, sino que podría convertirse en el catalizador de una reacción que el club considera imprescindible para mantener vivas sus aspiraciones en el tramo final del curso.