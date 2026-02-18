Cañizares apunta la clave del problema del Barcelona: "Si eres tan bueno arriba, no puedes ser tan flojo atrás"

El exportero del Valencia ha analizado los dos últimos 'pinchazos' del conjunto de Hansi Flick, frente al Atlético de Madrid y Girona, elogiando a los azulgranas pero detallando un matiz que le está costando caro al equipo culé esta temporada

El Barcelona viene de sufrir dos derrotas en Copa del Rey y LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick tienen complicado poder clasificarse a la final de La Cartuja tras el 4-0 del Metropolitano, pero la vuelta en el Spotify Camp Nou dictará sentencia. Por otro lado, los de Míchel pudieron vencerles en Montilivi pese al tanto inicial de Cubarsí. Por ello, Cañizares, exportero del Valencia, ha apuntado las claves del problema del conjunto azulgrana, enfocado en el tema defensivo, con Joan García como protagonista, pero elogiando la capacidad ofensiva.

El Barcelona de Hansi Flick, en alerta tras las dos derrotas seguidas

El Barcelona viene de firmar malas noticias de sus dos últimos enfrentamientos. La derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano ha dejado a los de Hansi Flick ante la heorica en la vuelta en el Spotify Camp Nou, con el objetivo de lograr, como mínimo, cuatro goles para empatar la eliminatoria. Además, Marc Casadó fue uno de los señalados del duelo de Copa del Rey, ya que fue sustituido en el minuto 37, ya con tarjeta amarilla. Tras ello, el centrocampista se quedó sin minutos en la visita al Girona en Montilivi. De esta manera, el conjunto culé se enfrentó a los de Míchel y, pese a comenzar marcando y derribando la puerta de Gazzaniga, terminaron perdiendo los tres puntos tras los goles de Lemar y Fran Beltrán. Por otro lado, Lamine Yamal falló un penalti en el tramo final de la primera parte.

En este sentido, Cañizares, exportero del Valencia, ha valorado en Radio Marca el momento actual del equipo de Hansi Flick, vivo en las tres competiciones, pese a perder el liderato esta semana y tener muy complicadas sus opciones de llegar a la final de la Copa del Rey: "Esto no es una crisis, el Barça genera muchísimo. Me preocuparía si no creara ocasiones, no si no las mete. El equipo tiene talento para ganar la UEFA Champions League, pero defensivamente no puede ser tan débil. No es normal que su portero tenga tanto trabajo siendo un club grande".

Cañizares resalta la falta de equilibrio en el juego del Barcelona

Además, Cañizares hizo especial hincapié en el aspecto defensivo del Barcelona: "El Barça tiene un centro del campo y un ataque como el mejor de Europa. Enfrentarte a él es saber que te van a atacar por todos lados. Pero si eres tan bueno arriba, no puedes ser tan flojo atrás. Falta equilibrio. No debe cambiar su filosofía, sino ajustar el sistema para que los creativos también aprendan a defender".

Sin embargo, Cañizares quiso elogiar el comportamiento de Hansi Flick: "Flick no se ha quejado casi nunca, ha ganado todos los títulos nacionales y ahora que las cosas van peor sigue midiendo sus palabras. Estuvo brillante cuando dijo: 'El árbitro ha estado al mismo nivel que nosotros: mal'". En este sentido, el exportero del Valencia afirmó que ésta declaración "resume el carácter de un técnico que no busca excusas y que sabe que el verdadero desafío está dentro del vestuario".