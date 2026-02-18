El Barça toma una decisión con respecto al futuro de Marc Casadó

La entidad azulgrana tiene decidido que el futuro del centrocampista de 22 años, que tiene contrato hasta 2028, pasa por el equipo de Hansi Flick, aunque el futbolista podría replantarse una salida si no cuenta con suficientes minutos

Marc Casadó viene de sufrir un revés en los últimos partidos, al igual que el Barcelona. El centrocampista fue uno de los señalados de la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, ya que fue sustituido en el minuto 37 por Lewandowski, tras la decisión tomada por Hansi Flick. Sin embargo, esto no le ha hecho al club replantearse una posible salida, ya que acaba contrato en junio de 2028. De hecho, la entidad azulgrana tiene la idea de amplir el mismo y renovar al canterano, considerándole una apuesta de futuro, pese a que no esté teniendo los minutos deseados.

Marc Casadó, ante una decisión determinante en su futuro

Marc Casadó está cumpliendo su segunda temporada en el Barcelona. En la misma, el canterano ha disputado 25 partidos entre LaLiga EA Sports, UEFA Champions League y Copa del Rey, ya que no tuvo minutos en la Supercopa de España, ni contra el Athletic Club ni Real Madrid. De hecho, el centrocampista se ha quedado sin jugar en hasta seis encuentros en lo que llevamos de año, además de ser titular en cuatro solamente. Por ello, el futbolista de 22 años podría tomar una decisión con respecto a su futuro en el próximo mercado de fichajes de verano, pese a que tiene contrato hasta junio de 2028. Además, el jugador viene de ser suplente en la derrota de los de Hansi Flick ante el Girona, por lo que podría volver al one inicial o tener minutos en el choque de este sábado frente al Levante, en la vuelta al Spotify Camp Nou tras los dos últimos 'pinchazos' en seis días.

Sin embargo, su falta de minutos esta temporada no ha provocado que el Barcelona siga considerando a Marc Casadó como una apuesta de futuro, más allá de 2028. En este sentido, el Diario Sport ha informado que la voluntad de la entidad azulgrana es renovar el contrato del centrocampista, incluso antes de que esta campaña ponga punto final. Además, la misma fuente ha explicado que ya se han iniciado los contactos para lograr la firma por ambas partes, con unas negociaciones que apuntan a seguir llevándose a cabo ebn las siguientes semanas. Por otro lado, cabe destacar que Pedri podría volver al terreno de juego más de un mes después de su lesión, lo que dejaría al canterano con menos opciones de ser titular en los próximos partidos, ya que el canario, junto con Frenkie de Jong, se consideran titulares con Hansi Flick.

Hansi Flick y los minutos de Marc Casadó en el Barcelona

La competencia de Marc Casadó en el Barcelona es muy alta, con jugadores que tienen más peso para Hansi Flick como son Frenkie de Jong o Pedri, además de Fermín y Dani Olmo, habituales en los últimos onces del técnico alemán. Además, la lesión de Pedri y Gavi ha abierto al puerta a probar diferentes variantes en el centro del campo, donde también ha tenido protagonismo Eric García. Por ello, pese a que la idea del club con Casadó es clara tras la última información publicada, el jugador podría estudiar una salida, con equipos como el Atlético de Madrid que llamaron a su puerta en el pasado mercado de fichajes de verano.