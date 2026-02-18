Así queda el medallero de los Juegos de Invierno 2026, tras la undécima jornada en Milano Cortina 2026

La selección alemana ha hecho historia al copar el podio con tres parejas en la prueba de bobsleigh doble masculino

Jornada para el recuerdo la de este miércoles 18 de febrero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Por un lado tenemos el segundo oro de Jens Luraas, por otro el triplete que ha hecho Alemania en el bobsleigh doble masculino y para terminar el hecho de que las inclemencias meteorológicas hayan evitado que se pudiese disputar la final de la prueba femenina de slopestyle de snowboard.

Exacto, no le ha faltado nada a un día que afianza a Noruega en los más alto de medallero con 12 oros, que mantiene a Italia destaca en segundo lugar con nueve gracias a su enorme victoria en la persecución por equipos del patinaje de velocidad y que a su vez mantiene una dura pugna entre siete países por el tercer lugar, ya que entre los terceros, Estados Unidos, y los novenos, Suiza, hay un solo oro de diferencia.

Medallas de la jornada 11 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

Combinada nórdica

1. Jens Lurås Oftebro (NOR)

2. Johannes Lamparter (AUT)

3. Ilkka Herola (FIN)

Relevo 4x7,5 km en la prueba de biatlón

1. Francia

2. Noruega

2. Suecia

Persecución por equipos en patinaje de velocidad

Prueba masculina

1. Italia

2. Estados Unidos

3. China

Prueba femenina

1. Canadá

2. Países Bajos

3. Japón

Big Air masculino

1. Tormod Frostad (Noruega)

2. Mac Forehand (Estados Unidos)

3. Matej Svancer (Austria)

Bobsleigh doble masculino

1. Johannes Lochner y Georg Fleischhauer (Alemania)

2. Francesco Friedrich / Alexander Schüller (Alemania)

3. Adam Ammour / Alexander Schaller (Alemania)

*La final de la prueba femenina de slopestyle de snowboard ha sido aplazada al miércoles 18 de febrero.

Medallero de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 tras la jornada del 17 de febrero

1. Noruega - 14 oros, 7 plata, 9 bronces (28 medallas)

2. Italia - 9, 4, 11 (23)

3. Estados Unidos - 6, 8, 5 (19)

4. Países Bajos - 6, 5, 1 (12)

5. Austria - 5, 7, 3 (15)

6. Suecia - 5, 5, 1 (11)

7. Suiza - 5, 2, 3 (10)

8. Alemania - 5, 7, 6 (17)

9. Francia - 5, 7, 4 (15)

10. Japón - 4, 5, 9 (18)

11. Australia - 3, 1, 1 (5)

12. Gran Bretaña - 3, 0, 0 (3)

13. Canadá - 2, 4, 5 (11)

14. Chequia - 2, 2, 0 (4)

15. Eslovenia - 2, 1, 1 (4)

16. Corea del Sur - 1, 2, 3 (6)

17. Kazajstán - 1, 0, 0 (1)

+. Brasil - 1, 0, 0 (1)

19. China - 0, 3, 2 (5)

20. Polonia - 0, 3, 1 (4)

21. Nueva Zelanda - 0, 1, 1 (2)

+. Letonia - 0, 1, 1 (2)

23. Georgia - 0, 1, 0 (1)

24. Finlandia - 0, 0, 3 (3)

25. Bulgaria - 0, 0, 2 (1)

26. Bélgica - 0, 0, 1 (1)