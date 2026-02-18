Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 18 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Jornada más que interesante para el deporte español, que tendrá sobre la nieve a Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino, y a Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos

Meda Variakojyte, durante su ejercicio del programa corto en Milano Cortina 2026.IMAGO

Interesantísimo martes 18 de febrero el que nos espera en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, día en el que los españoles Arrietta Rodríguez, Jaime Pueyo y Bernat Sellés competirán sobre la nieve, y en el que habrá hasta ocho finales.

Tanto Arrietta Rodríguez en el eslalon femenino como a Jaime Pueyo y Bernat Sellés en el esprint masculino estilo clásico por equipos competirán por la mañana con el objetivo de meterse en sus respectivas finales, las cuales tendrán lugar a mediodía.

Además de esos dos repartos de medallas, también viviremos las citas definitivas de Aerials de esquí acrobático, esprint femenino libre por equipos, final masculina Slopstyle de snowboard; y ya por la tarde el relevo femenino de biatlón, los 3.000 metros del patinaje de velocidad femenino y los 500 metros del patinaje de velocidad masculino.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy martes 18 de febrero

09:00 | Combinada nórdica: Entrenamiento oficial en colina grande

09:05 | Curling: China-Dinamarca | Round robin, femenino

09:05 | Curling: Estados Unidos-Reino Unido | Round robin, femenino

09:05 | Curling: Suecia-Corea del Sur | Round robin, femenino

09:45 | Esquí de fondo: Esprint femenino libre por equipos | Clasificación

10:00 | Esquí alpino: Eslalon femenino | 1ª manga (Arrietta Rodríguez)

10:15 | Esquí de fondo: Esprint masculino estilo clásico por equipos | Clasificación (Jaume Pueyo y Bernat Sellés)

11:30 | Esquí acrobático: Final femenina Aerials 🏅

11:45 | Esquí de fondo: Esprint femenino libre por equipos | Final 🏅

12:10 | Hockey hielo: Eslovaquia-Alemania | Cuartos de final, masculino

12:15 | Esquí de fondo: Esprint masculino estilo clásico por equipos | Final (Jaume Pueyo y Bernat Sellés*) 🏅

12:30 | Snowboard: Final masculina Slopstyle 🏅

13:30 | Esquí alpino: Eslalon femenino | 2ª manga (Arrietta Rodríguez*) 🏅

14:00 | Bosbleigh: Entrenamiento femenino a dos

14:05 | Curling: Italia-Canadá | Round robin, masculino

14:05 | Curling: China-República Checa | Round robin, masculino

14:05 | Curling: Noruega-Suiza | Round robin, masculino

14:05 | Curling: Estados Unidos-Reino Unido | Round robin, masculino

14:45 | Biatlón: Relevo femenino 4x6km 🏅

16:40 | Hockey hielo: Canadá-Por determinar | Cuartos de final, masculino

18:10 | Hockey hielo: Finlandia-Suiza | Cuartos de final, masculino

19:05 | Curling: Reino Unido-Japón | Round robin, femenino

19:05 | Curling: Suiza-Dinamarca | Round robin, femenino

19:05 | Curling: Canadá-Italia | Round robin, femenino

19:05 | Curling: China-Suecia | Round robin, femenino

20:15 | Patinaje de velocidad: 500 metros | Cuartos de final, masculino

20:44 | Patinaje de velocidad: 500 metros | Semifinales, masculino

20:51 | Patinaje de velocidad: 3000 metros | Final B, femenino

21:00 | Patinaje de velocidad: 3000 metros | Final A, femenino 🏅

21:10 | Hockey hielo: Estados Unidos-Por determinar | Cuartos de final, masculino

21:27 | Patinaje de velocidad: 500 metros | Final B, masculino

21:32 | Patinaje de velocidad: 500 metros | Final A, masculino 🏅

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.