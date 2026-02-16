Ilia Malinin, tras el desastre en Milano Cortina 2026: "Los que parecen los más fuertes pueden estar librando batallas invisibles"

El patinador estadounidense se sincera días después de sufrir un falta bloqueo en el ejercicio libre de la final de patinaje artístico

Ha sido uno de los sorpresones negativos de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Tras maravillar con su debut en la competición –mortal hacia atrás incluido–, Ilia Malinin vivió su propia tragedia italiana al echar por tierra todas sus opciones de victoria en el programa libre, en el cual falló más de la mitad de los saltos. Ahora, días después de tal desastre, explica que la gente debe entender que ser deportistas de élite no quita que se pueda estar sufriendo en el plano personal.

"En el escenario más grande del mundo, los que parecen ser los más fuertes pueden estar librando batallas invisibles en su interior. Incluso los recuerdos más felices pueden terminar manchados por el ruido", expresa.

El estadounidense, único hombre que ha sido capaz de aterrizar con éxito tras un cuádruple Axel en competición, ya señaló al terminar su rutina que la presión es algo con lo que es complicado convivir. "Ser la gran esperanza para el oro olímpico es mucho con lo que lidiar, especialmente a mi edad".

Con el Milano Ice Skating Arena como escenario, a sus 21 años solo pudo completar tres de los siete saltos previstos. Cambió el cuádruple Axel por uno simple y el cuádruple loop y el cuádruple Salchow, por sendos dobles. Además, se cayó al hielo en dos ocasiones. "Sobre todo cuando iba a colocarme en la posición inicial, me sentí como si todos los momentos traumáticos de mi vida inundaran mi cabeza. Demasiados pensamientos negativos entraron ahí y no lo gestioné", afirmó.

Ilia Malinin y el problema de las redes sociales

Ya usando sus perfiles en redes sociales para reflexionar, el patinador incide en lo que puede llegar a influir lo que se comenta a través de las propias redes sociales. "El odio en la red ataca la mente y el miedo la lleva hacia la oscuridad, sin importar cuánto intentes mantenerte cuerdo entre la inabarcable presión sin fin. Todo se va acumulando mientras esos momentos se te aparecen ante los ojos, lo que resulta en una caída inevitable", aclara-

Malinin acompaña su texto con un vídeo en el que se intercalan imágenes del éxito de sus programas con secuencias de él derrotado, con la cabeza entre las manos. Además, señala el 21 de febrero de 2026 como una fecha importante. Es el día en el que se celebrará la gala de exhibición de patinaje artístico de estos Juegos, un evento sin jueces ni puntuaciones, habitualmente reservado para los medallistas, en el que la presencia de Malinin todavía no está confirmada oficialmente.