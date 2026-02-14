Ilia Malinin protagoniza la tragedia del día en Milano Cortina 2026: "No sé qué sucedió, pero ya está hecho y no se puede cambiar"

La gran estrella de la jornada sucumbió ante sus propios nervios para perder por primera vez una competición en dos años tras firmar un auténtico desastre en la rutina libre de patinaje artístico

La élite del deporte tiene estas cosas. Si bien en cualquier torneo hay favoritos, ello no quiere decir que la suerte esté echada, tal y como nos recordó la sesión vespertina de la jornada del viernes 13 de febrero en Milano Cortina 2026, la cual terminó en tragedia con Ilia Malinin como gran protagonista.

El patinador estadounidense llegaba como gran estrella a los Juegos Olímpicos de Invierno y lo cierto es que tras ver su primera aparición sobre el hielo parecía destina a arrasar; sin embargo, todo cambió con una rutina libre en la que no solo no hizo el programa que se esperaba, sino que estuvo tan desconcentrado como para caerse en dos ocasiones y concluir en la octava posición.

Fuera de las medallas, el único hombre que ha completado un cuádruple Axel en competición, explicó que simplemente le traicionó la cabeza. Desconoce el motivo, pero su mente no estada donde debía para competir.

"No sé qué sucedió. Todavía estoy intentando entender qué sucedió. Solo sé que ya está hecho y no se puede cambiar el final. Mi vida ha tenido muchos altibajos. Y honestamente, antes de ponerme en mi pose inicial, se me vinieron todas las experiencias, memorias, pensamientos... Todas aparecieron de golpe y me abrumó sobremanera. No supe cómo gestionar ese momento. Algo falló, no sé qué fue específicamente. Aún estoy intentando entenderlo. Ahora mismo no tengo una respuesta exacta", sentencia ante los medios.

Metodej Jilek y Mikhail Shaidorov se coronan

No fue el día de los favoritos y eso sirvió de paso para ver el 'nacimiento' de dos grandes estrellas como Mikhail Shaidorov y Metodej Jilek. El primero de ellos se llevó el oro en patinaje artístico con un espectacular ejercicio que mandó a los japoneses al segundo y tercer lugar del podio.

En cuanto a Metodej Jilek, este brilló como nadie en patinaje de velocidad para dar a la República Checa la primera medalla de su historia en los 10.000 metros masculinos, la prueba más larga de este deporte, y ese metal fue de oro.

Japón triunfa en snowboard halfpipe

Los nipones pegaron el pelotazo en snowboard halfpipe. Pese a que no pudieron celebrar una nueva medalla del veterano (a sus 27 años) Ayumu Hirano, que llevaba tres Juegos consecutivos en el podio y defendía el oro de Pekín 2022, sí que coparon cuatro de las siete primeras posiciones de la tabla. Yuto Totsuka (oro), Ryusei Yamada (bronce) y Ruka Hirano (cuarto) fueron de los mejores de la competición y el único que se coló entre ellos fue el australiano Scotty James, campeón del mundo en 2025, que se quedó la plata.