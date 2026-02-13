Test F1 2026 | Test de Baréin en directo hoy con Fernando Alonso y Carlos Sainz la tercera jornada de pruebas

La tercera y última sesión de test de pretemporada de Formula 1 esta semana llega a su fin y es el momento en el que los equipos se suelten la melena y aprieten más que los dos últimos días

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última jornada de esta semana de los tests de Formula 1 en Bahréin.

Tras lo vivido en el día de ayer en torno a Aston Martin , este viernes puede servirles para dar un pequeño paso adelante, pero la realidad es que ni ellos mismos son especialmente optimistas:

Volviendo al viernes, estos son los pilotos que se subirán a los coches durante la tanda matutina: Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Audi), Valtteri Bottas (Cadillac) y Ollie Bearman (Haas) se subirán al coche durante todo el día.

Ya está en marcha el reloj en Shakir , por delante cuatro horas de sesión, antes de un descanso de una hora y luego otras cuatro. Todo en un día complicado a nivel climatológico, con una temperatura ambiente de unos 25ºC, mientras que el asfalto alcanza los 30ºC y el viento sopla con fuerza por todo el circuito.

Max Verstappen, Oscar Piastri, George Russell, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Carlos Sainz ya están marcando tiempos, mientras que el que aún no ha salido en esta sesión es Lance Stroll con el Aston Martin.

El más rápido de estos primeros minutos está siendo George Russell , en un día de confirmación para Mercedes tras los problemas de Antonelli en la mañana de ayer jueves.

Lance Stroll ha salido a pista, ha dado dos vueltas y ha vuelto a entrar. No obstante, es un procedimiento de instalación que no tiene por qué ser un problema.

Ojo que George Russell ha volado hasta el 1:34.821, un muy buen tiempo tiempo ‘solo’ cuatro décimas más lento que el tiempo que marcó ayer Charles Leclerc y mejor que el de Lando Norris.

La primera bandera roja del día es por Valtteri Bottas, quien se ha quedado parado antes de llegar a la curva 11. Siguen las dudas en el equipo Cadillac, que apunta a ser en el último de la parrilla.

La primera semana de pretemporada en la Formula 1 llega a su fin este viernes con la tercera sesión de test en Bahréin. Tras dos días intensos en los que hemos podido ver dudas en algunos equipos y mucho potencial en otros, es el momento de que den un paso más y cada vez se parezca más al fuego real. No obstante, la semana que viene les van a quedar otros tres días para poder seguir probando cosas. Por lo pronto, ahora podremos ver a Fernando Alonso y a Carlos Sainz.

El drama real es Aston Martin, que después de las palabras de Lance Stroll parece un funeral. El canadiense fue demasiado claro con los medios, confesando que están cuatro segundos por detrás del resto y que necesitan un grandísimo paso adelante. Aunque Alonso si que pudo rodar mucho más y paso las 100 vueltas, la realidad es que pinta muy mal la situación de los de Silverstone. Por otro lado, también se ha podido ver a Adrian Newey sumamente cabizbajo por el paddock de Sakhir, lo que habla a las claras de que la situación es totalmente dramática a falta de menos de un mes para que arranque el mundial en Melbourne.