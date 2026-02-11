Resultados Test en Bahrein F1 2026: Aston Martin y Cardillac empiezan con el pie izquierdo

Unos fallos técnicos colocan a Lance Stroll en lo más bajo de la tabla mientras que al Checo y Bottas les cuesta volver a dar con la tecla

La primera jornada de test en Bahrein no ha sido solo el inicio de una pretemporada, ha sido el estreno oficial de la nueva era de la Fórmula 1 con motores 50% eléctricos y aerodinámica activa. Y, aunque es el día 1, ya tenemos los primeros sustos y alegrías.

Aston Martin sufrió por una avería

Mal comienzo para Aston Martin, ya que el AMR26 tuvo una primera jornada con pocos kilómetros por una avería que podría tener que ver con la nueva unidad de potencia. Lance Stroll solo pudo completar 36 vueltas debido a esta anomalía, obligando al equipo a encerrarse en el garaje durante casi toda la tarde por precaución.

Este contratiempo técnico, posiblemente ligado al sobrecalentamiento, dejó a Aston Martin como el equipo con menos rodaje en la 17ª posición de la tabla. El plan de trabajo se ha visto seriamente comprometido, dejando muchas dudas sobre el nuevo concepto de Adrian Newey. Mañana será el turno de Fernando Alonso, quien espera una jornada más limpia para estrenar su temporada.

Cardillac, prueba y error

El nuevo equipo de Fórmula 1 para 2026 ha sido una sorpresa, pero no siempre positiva. A diferencia de otros equipos veteranos, la estructura estadounidense ha demostrado una fiabilidad impecable en su primer día real de trabajo, logrando completar 107 vueltas entre sus dos pilotos: Valtteri Bottas por la mañana y Sergio 'Checo' Perez por la tarde.

El equipo se centró en tandas largas y comprobación de sistemas, evitando buscar tiempos de clasificación. De ahí su sitio en lo bajo de la tabla, quedando el Checo en 17ª posición y Bottas en la 16ª. Aunque hay que quedarse con lo más valioso para el recién llegado, la correlación de datos y la ausencia de problemas en el motor suministrado por Ferrari. Un proyecto que busca ser sólido y estar listo para la zona media.

Resultados Día 1 Test Bahrein Fórmula 1 2026

Lando Norris lideró la jornada tras un fuerte zarpazo vspertino, confirmando las buenas sensaciones de McLaren. Sin embargo, Max Verstappen fue el gran protagonista por su aplastante fiabilidad y ritmo constante. Ferrari mostró solidez, mientras que Aston Martin sufre un traspié y Williams consigue ser el equipo con más kilometraje.