Test Formula 1 2026 en Baréin: fechas, horarios, canal, TV y dónde ver online en España

Las últimas pruebas del mundial de Fórmula 1 ya están aquí y durante dos semanas van a permitir saber en que estado están los equipos antes de que la acción empiece el primer fin de semana de marzo en Australia

El mundial de Formula 1 está muy cerca de empezar, tanto que ya queda menos de un mes para que la acción arranque en Australia y poco a poco vamos conociendo los diferentes coches que tomarán parte en este curso. Pero antes de llegar a Melbourne hay una última oportunidad de testar las máquinas, la cuál se extenderá a lo largo de seis jornadas en dos semanas consecutivas. El circuito de Baréin será el lugar y allí ya nadie podrá guardarse mucho, pues con lo que saquen en clave del trazado emiratí deberán arrancar el calendario.

A diferencia de en los tests de Barcelona, donde algunos equipos llegaron muy justos o ni siquiera lo hicieron, como Williams, ahora estarán todos, buscando probar sus máquinas y conocer de primera mano cuál es su estado real. Con la nueva normativa el paddock está expectante y se espera que haya problemas, tanto con motores como con chasis, ya que como en cada cambio de reglas, la fiabilidad es el primer gran desafío. Más allá de que como ha dejado claro Fernando Alonso, esto es una carrera de fondo.

Dónde son los tests de pretemporada de Formula 1

El circuito de Sakhir, sede del GP de Bahrein, acogerá los test de F1 del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y luego del miércoles 18 al viernes 21 de febrero. Luego, la F1 descansará una semana antes de disputar el GP de Australia en el Circuito de Albert Park de Melbourne del 6 al 8 de marzo, cuando arrancará el mundial.

Cuándo son los test F1 de Bahréin

Los test F1 de Bahréin tendrán lugar en dos semanas consecutivas en la misma pista, ambas tandas divididas en tres días de trabajo, para un total de seis jornadas de pruebas, con la posibilidad de rodar todos los días: Del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, de 08:00 a 17:00 horas (horario peninsular español). Del miércoles 18 al viernes 20 de febrero de de 08:00 a 17:00 horas (horario peninsular español).

Dónde ver los test F1 de Bahréin

Los test de Bahréin, al igual que el "shakedown" de Barcelona no se retransmitirá en directo en ninguna televisión. Al principio si que iba a ser abiertos, sin embargo en el último momento esto cambio y serán privados. Aunque eso sí, podremos ver a través de DAZN, una hora retransmisión diaria, de 16:00 a 17:00. Aunque, desde ESTADIO Deportivo estaremos muy cerca de toda la actualidad de los tests con un directo diario de cada jornada con todos los detalles de lo que pase minuto a minuto y la última hora.