Presentación de Aston Martin F1 en directo | Todas las novedades del nuevo coche de Fernando Alonso diseñado por Adrian Newey

La cuenta atrás ha terminado: hoy, 9 de febrero de 2026, se presenta en Arabia Saudí el nuevo coche de Fernando Alonso y Stroll para la temporada de arranca en marzo

¡Hola y bienvenidos a todos! Hoy es un día especial para la Fórmula 1, ya que vamos a ser testigos de una nueva era: la presentación del Aston Martin AMR26. El monoplaza será la primera obra de arte de Adrian Newey para la escudería británica, y el monoplaza que marca el inicio de la esperada alianza con Honda.

En las imágenes que se han podido ver tras los test de Barcelona, lo primero que ha saltado a la vista ha sido su limpieza aerodinámica. El AMR26 presenta un diseño agresivo, con una integración de componentes tan pulida que parece esculpido en una sola pieza. Las alas móviles -la comentada aerodinámica activa- delantera y traseras, protagonistas del nuevo reglamento, están diseñadas para maximizar la eficiencia y facilitar los adelantamientos

La verdadera revolución late debajo de la tapa del motor. La unidad de potencia HondaRA626H se presenta como el arma secreta de este esperado AMR26. Este sistema híbrido V6 turbo ha sido optimizado para la gestión eléctrica que exige la normativa 2026, buscando ese extra de potencia que Fernando Alonso necesita para conseguir volver al podio

Y comienza el pre-show de los de Silverstone en TikTok: ''Estamos en directo para nuestro lanzamiento de temporada 2026. Vive el detrás de cámaras y experimenta una versión extendida de la noche del estreno''.

" Barcelona siempre es un evento frío para nosotros. Fue muy emocionante, por ver el coche al completo por primera vez. No sabes lo que vamos a traer, ni lo que traen los otros equipos, es emocionante trabajar un coche de Adrian Newey. Creo que Alonso está emocionado en secreto ", comentaba en la previa de la presentación Mikey Brown, jefe de mecánicos de Fernando Alonso

Han prometido una experiencia cinematográfica con música de Hans Zimmer, el de Interstellar y Dune. Los de Silverstone han tirado la casa por la ventana.

¡La presentación está a punto de comenzar! Ha pasado un par de minutos de las 20:00, hora a la que estaba planificada, parece que los de Aston Martin se van a hacer de rogar un poco

El asturiano pide paciencia pero avisa: ''iremos de menos a más''. Con Newey al mando y la nueva fábrica a pleno rendimiento, Fernando tiene claro que el objetivo es luchar por todo a mitad de año. ' 'Es un desafío bonito y tengo ganas'' , asegura un Alonso más motivado que nunca."

No olvidéis que estas declaraciones de Alonso sobre ''ir de menos a más'' tienen una parada clave: los test de Bahréin el 11 y 13 de febrero. Será el primer momento de la verdad para el AMR26 antes del primer Gran Premio de la temporada a principios de marzo.

Parece que hay problemas para iniciar la presentación, apareciendo un mensaje que dice: ''el evento está a punto de comenzar''. Casi 20 minutos pasan desde la hora estimada, cosas del directo...

Ahora si que sí, ¡Conectan en vivo con la presentación! Lawrence Stroll se sube al escenario: ''Es un placer estar aquí hoy'', comienza agradeciendo a los patrocinadores y a los fans.

Fernando Alonso rompe el hielo hablando de su preparación: ''Ha sido el invierno más corto, pero suficiente''. El asturiano no oculta sus ansias por saltar a la pista: ''Estamos deseando descubrir el coche y competir con el''. A sus 44 años, el hambre de Fernando sigue intacta

¡Ojo a los protagonistas! Stroll no oculta su ilusión por llevar la firma del 'genio' en su monoplaza, pero lo de Fernando es otro nivel. El asturiano saca pecho por su trayectoria: ' 'He competido contra Adrian toda mi carrera y al fin puedo correr con uno de sus coches'' . Alonso reconoce que el cambio de reglamento es el momento perfecto y se siente ''orgulloso'' de este proyecto. ¡Vaya pareja se viene con Newey!"

Problemas en el paraíso, se cae el directo y vuelve a aparecer en las pantallas: ''el evento está apunto de comenzar''. Esperemos que lo solucionen cuanto antes, el hype no para de crecer

Continúa sin funcionar el directo, incluso se escucha una voz diciendo ''esto se ha caído''. Parece que las cosas no están saliendo con la epicidad que tenían planeado los de Silverstone...

Fernando Alonso lo tiene claro: "Este un momento muy importante para el equipo, es la primera vez que somos un equipo de fábrica, tenemos el túnel de viento, a Honda y el cambio del reglamento"

Tras meses de espera, hoy Aston Martin presentará en sociedad a su nuevo bebé: el AMR26. Un monoplaza muy esperado, no solo por los cambios de la FIA, sino también por la llegada de Adrian Newey al equipo para darles un chute de ilusión. El tiempo pasa rápido y el mundial de Fórmula 1 está a punto de comenzar de nuevo, bajando la bandera en Australia en el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Albert Park.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la nueva normativa de la FIA lo ha puesto todo patas arribas, acabando con la era del efecto suelo y pasando a la aerodinámica activa que pretende cambiarlo todo con sus nuevos modos que se adaptan a las circunstancias de la pista. Un adiós al DRS y un hola a los motores híbridos y al combustible ecológico, obligatorio en los nuevos monoplazas. Eso sí, han traído más de un dolor de cabeza en su producción.

De hecho ya hemos podido ver un pequeño adelanto de la nueva máquina diseñada por Adrian Newey, eso sí, en blanco y negro para mantener el misterio del diseño final. Hasta hoy. Los de Silverstone presentarán su nuevo monoplaza a las 20:00 horas (horario español peninsular) de este miércoles 9 de febrero. Un coche que devuelve la ilusión a Fernando Alonso, que quiere empezar y terminar la que puede que sea su última temporada en la Fórmula 1 por la puerta grande.