Honda saca pecho del nuevo motor de Aston Martin

Desde este 2026 Aston Martin será el único equipo con motor Honda en la Fórmula 1 y este martes se ha presentado en Tokio la unidad de potencia que van a llevar Fernando Alonso y Lance Stroll en sus monoplazas

Fernando Alonso está viviendo sus últimos años en la Fórmula 1 con un sueño, ser de nuevo campeón del mundo, y por lo pronto para llegar a ello ha apostado a lo grande por Aston Martin. Y mientras se acerca el final, el año parece este 2026. La nueva normativa ha hecho que todo se iguale y los coches que poco a poco se están presentando generan más dudas que certezas. Y precisamente esto último es lo que aporta Adrien Newey a los de Silverstone, no obstante, hago lo que hago el mítico ingeniero, hay una parte muy importante que será el motor, que será Honda. Y este martes se ha presentando en Tokio la unidad de potencia que llevarán Alonso y Lance Stroll.

Aston Martin y Honda han mostrado al mundo su creación de cara a 2026 en un multitudinario acto en el que ha visto la luz el trabajo estrecho de las dos empresas durante los últimos meses. Lawrence Stroll, mandamás de Aston Martin, ha dejado claro que el equipo Aston Martin Aramco y Honda "comparten muchos valores" que los "han unido para 2026 y más allá" y que la fuerte colaboración entre el Centro Tecnológico AMR en Silverstone y Honda Racing Corporation en Sakura demuestra la profundidad de la asociación.

Así de claro lo dejó el canadiense, que está seguro de que tienen "todos los elementos necesarios para luchar por la victoria en el futuro" y también una "fe tremenda" en la unidad de potencia de Honda y en los ingenieros detrás de ella. "Nuestro camino no siempre será fácil y los desafíos inevitablemente están por venir, pero ganar es lo que impulsa a ambas empresas hacia adelante y juntos enfocamos a muchos años exitosos de asociación".

Honda apuesta a grande

.Para el presidente y director ejecutivo de Honda Motor, Toshihiro Mibe, la participación de Honda en la F1, la cúspide de las carreras de automóviles, ha sido la encarnación del espíritu del fundador de la empresa, Soichiro Honda, quien inspiró a los ingenieros de Honda a comprometerse a convertirse en el número 1 del mundo y a enfrentar los desafíos más difíciles, y ahora quieren más.

Tras los últimos años en los que han compartido trabajo con Red Bull, ahora en el cambio a los verdes será clave acertar en la nueva unión: "En 2026, la F1 experimentará un gran cambio en las regulaciones tanto para el chasis como para la unidad de potencia. Honda ve la F1 como un símbolo de desafío e innovación, y HRC, el brazo de carreras global de Honda, ha desarrollado la RA626H, la nueva unidad de potencia para la temporada 2026, para enfrentar esos desafíos".