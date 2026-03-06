Fernando Alonso le echa la culpa directamente a Honda

Fernando Alonso y Aston Martin han sufrido una agonía en la primera jornada del Gran Premio de Australia, algo que el español ha achacado directamente a Honda

La gran noticia negativa del inicio del mundial de Formula 1 es sin duda alguna Aston Martin, que ha pasado en unos meses de ser unos de los grandes favoritos a estar en la pomada por el título mundial a ser el peor equipo de la parrilla. La nueva reglamentación que con tanta ansía esperaban en Silverstone ha terminado siendo su cruz y el motivo no es otro que Honda. La asociación con la empresa japonesa ha sido el golpe final a unos de los proyectos más ambiciosos del Gran Circo, tanto que los dos monoplazas verdes se han convertido en máquinas de 'matar' que pueden dejar daños irreparables a sus pilotos por culpa de las extremas vibraciones.

En Melbourne apenas han podido rodar debido a que no cuentan con repuestos de las baterías y solo llevan una para cada coche. Esta pieza sufre mucho al vibrar y deben rodar poco y con cuidado. Especialmente duro es en el caso de Fernando Alonso, cuya carrera cada vez se acerca más al final y un varapalo como este cierra el sueño de un tercer mundial, algo que parecía de nuevo posible tras muchos años de calvario. Y el asturiano se esconde al echar la culpa a Honda: "El problema de Honda en la primera sesión no nos permitió rodar y, también, problemas de Honda en la segunda que nos limitaron un poco el programa, no hemos dado tantas vueltas como queríamos".

Cada pequeño paso es una agonía en Aston Martin

Por eso mismo, de cara al fin de semana solo les queda esperar y buscar pequeños avances, aunque eso sí, la situación roza lo crítico: "Seguimos en un punto casi cero de salida. Intentaremos en la FP3 mañana dar más vueltas y seguir aprendiendo, hasta que no consigamos dar más vueltas de manera consecutiva tampoco podemos mejorar el coche". Porque sí, los problemas de Honda están también impidiendo que el coche vaya a más.

El propio Adrian Newey dijo que a nivel de chasis, pese a ir con retraso, no están tan atrás y en circunstancias normales deberían colarse entre los mejores en ese aspecto. Solo que para llegar ahí necesitan poder rodar y probar los cambios, además de encontrar fortalezas y debilidades, algo que en estos momentos no puede llevar a cabo debido a lo limitados que están por culpa de Honda: "El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande".