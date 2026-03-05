Newey confiesa la realidad de Aston Martin: "No puede dar más de 25 vueltas sin sufrir daños permanentes en los nervios de las manos"

El mundial de Formula 1 comienza esta semana en Australia y la noticia en Melbourne es Aston Martin, ya que según Adrian Newey, el coche verde se ha convertido en un arma que puede dejar daños permanentes a Fernando Alonso y Lance Stroll

La pretemporada de Aston Martin ha sido un drama de principio a fin, primero llegando tarde a Barcelona, donde apenas rodaron dos días sin exceso; y segundo, en Bahrein, donde todo salió del revés, sin apenas rodar y con infinitos problemas en el coche. El motor Honda no va, el chasis no termina de ser perfecto y ahora en Australia ha llegado el golpe final. A Melbourne llegaban mal, pero tras las primeras palabras de Adrian Newey desde Albert Park la realidad es incluso peor, pues el monoplaza se ha convertido en un arma que puede afectar a los pilotos.

El motivo de no poder rodar en los últimos días en Bahrein eran las vibraciones del coche, causadas por el motor, y lejos de solucionarlo, ha ido a más. De hecho, ya no solo terminar, si no que poder rodar en esta primera carrera del año es una odisea que puede causar daños permanentes a Fernando Alonso y Lance Stroll. El propio Newey ha sido muy vehemente: "Esa vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad", añadió, "pero el problema mucho más importante es que esa vibración se transmite finalmente a los dedos del piloto".

Por eso mismo, es más que probable que este domingo veamos muy poco de los monoplazas del equipo de Silverstone, pues el propio Newey no ha sido muy optimista con el límite que han marcado los pilotos: "Fernando cree que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos", similar a Stroll, quien es "de la opinión de que no puede dar más de 15 vueltas antes de ese límite". Por eso tendrán que "limitar mucho el número de vueltas en carrera hasta que detectemos el origen de la vibración y lo solucionemos".

El chasis da el nivel...el motor no tanto

Mientras que Newey ha dejado claro que poco a poco van a ir a más y se atreve a decir que son el quinto mejor equipo, así que tienen incluso potencial para clasificarse a la Q3, aunque eso sí, solo en cuanto a chasis, pues en lo que es el motor están mucho más atrasadas y les queda más trabajo. Tanto que el presidente de Honda HRC, Koji Watanabe, también presente en la rueda de prensa en Melbourne, fue mucho menos optimista y no quiso pronunciarse sobre cuándo se llegará a una solución porque dar una fecha es "bastante difícil".