Pilotos y equipos de Fórmula 1 2026: ¿Qué cambios y novedades hay en la parrilla de F1?

La gran noticia en cuanto a los participantes del Gran Circo es la aparición de la escudería Cadillac, la cual recupera a su vez a dos pilotos clásicos de la parrilla como son Sergio Pérez y Valtteri Bottas

La temporada de 2026 de Fórmula ya está aquí. Tras meses de espera será una vez más el Gran Premio de Australia el que abra el telón de una campaña que llega con grandes novedades en lo que concierne a la parrilla y a los pilotos que la conforman, ya que por primera vez desde el año 2016 tendremos 11 equipos y 22 coches.

Para recuperar el citado números de bólidos en el Gran Circo contamos con la llegada de dos nuevos constructores: Audi (que toma el relevo de Sauber como equipo oficial con motor propio) y Cadillac (debut de General Motors con motores Ferrari). Sin duda son estas dos adhesiones las que varían notablemente la estructura del campeonato, dotándolo de una mayor variedad.

Más allá de los mencionados cambios en el paddock, y antes de entrar más en detalles, debemos recordar que se trata de un año con enormes variaciones técnicas en los monoplazas. Lo más interesante es que desaparece el DRS y se sustituye por el Overtake Mode, que otorga un boost eléctrico extra cuando un piloto está a menos de un segundo del coche de delante en ciertos puntos de detección.

Equipos y pilotos de la temporada 2026 de Fórmula 1

McLaren: (campeones de constructores 2025): Lando Norris (campeón mundial reinante) y Oscar Piastri.

Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Red Bull Racing: Max Verstappen e Isack Hadjar.

Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.

Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.

Williams: Carlos Sainz y Alexander Albon.

Haas: Esteban Ocon y Oliver Bearman.

Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad (el único debutante de la parrilla)

Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Audi: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Un debut y varios regresos sonados en la parrilla

Sin ser un año de grandes cambios en la composición de la alineación de los equipos, sí que contamos con el debut de Arvid Lindblad en Racing Bulls. Nacido en Londres el 8 de agosto de 2007, es considerado uno de los grandes talentos del automovilismo. En 2025 pilotó en F2 con Campos logrando tres victorias.

Siguiendo con los cambios más destacados tenemos el regreso de dos veteranos como Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ambos con Cadillac. Del resto poco que decir. Los grandes favoritos y los españoles siguen en sus respectivas escuderías, estando el actual campeón, Lando Norris, en McLaren, Max Verstappen en Red Bull, Charles Leclerc en Ferrari, Fernando Alonso en Aston Martin y Carlos Sainz en Williams.

Recordemos que el calendario consta de 24 carreras, comenzando por la mencionada de Australia del viernes 6 de marzo al domingo 8, y acabando del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.