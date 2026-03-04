Antony da un paso, Amrabat sigue su plan y Pablo García cambia de equipo

El paulista, superado su proceso febril, se dejó ver por Los Bermejales y recibió el cariño de Fajardo y Joaquín

El regreso con el grupo de Marc Roca, ausente el martes por una simple gestión de cargas que le llevó a trabajar en el gimnasio, ha sido la gran novedad de una segunda sesión de entrenamientos que también ha visto Antony Matheus dos Santos desde la distancia, aunque más cerca que en la víspera. A su habitual trabajo individualizado en los primeros días para tratar su pubalgia se unió en esta ocasión un proceso febril del que ya está mejorando, por lo que trasladó su centro de trabajo al gimnasio de Los Bermejales.

Por ahora, Sofyan Amrabat se ejercitará a una hora distinta al resto, más a mediodía, siguiendo un plan personal de rehabilitación de su tobillo derecha tras la artroscopia a la que se sometió en los Países Bajos hace algo más de un mes. El internacional marroquí evoluciona favorablemente y tiene buenas sensaciones, aunque no está previsto, como con Isco Alarcón o el también lesionado de larga duración Gio Lo Celso, un día concreto para retomar la dinámica colectiva, lo cual permitirá atisbar cuándo se producirá su vuelta a los terrenos de juego.

Por su parte, Pablo García, con permiso para jugar el derbi chico este viernes por la noche, se entrenó ya este miércoles con el filial de Dani Fragoso para ir refrescando conceptos y adaptándose a sus nuevos compañeros, si bien conoce a la mayoría del curso pasado y/o los anteriores con el juvenil. Para completar tareas como el partidillo, Manuel Pellegrini contó con la presencia del portero del Betis Deportivo Germán García (que está siendo titular ahora por la lesión de Manu González), el mediapunta Adrián Martín y el artillero Jorge Luis Rodríguez.

Arropando al 'crack' tras un incidente injusto e inoportuno

La sesión de trabajo de este miércoles en la Ciudad Deportiva Luis del Sol contó con la presencia del director deportivo del Real Betis, Manu Fajardo, y su asesor y consejero Joaquín Sánchez, que se mostraron muy cercanos y cariñosos con Antony Matheus dos Santos. El de Osasco escuchó la charla del 'Ingeniero' y apareció unos minutos por la puerta del edificio principal del recinto antes de marcharse al gimnasio para continuar con su preparación del encuentro del próximo domingo 8 de marzo a partir de las 16:15 horas frente al Getafe CF en el Coliseum. La idea es que el extremo, que tuvo un encontronazo verbal con un aficionado tras el derbi del que ya ha pasado página, se incorpore al grupo ya desde este jueves.