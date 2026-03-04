A Pablo García no se le caen los anillos: jugará este viernes el derbi chico

Tras un mes largo en blanco con el primer equipo, se enfundará 294 días después la camiseta del segundo en una ocasión especial

El de Alcosa se abraza con Marcos Fernández tras regalarle el tanto de la última victoria en casa contra el Sevilla Atlético.IG

Pablo García ha encontrado solución a su ostracismo (cuatro jornadas de LaLiga sin minutos, una de ellas ni siquiera convocado): volver al Betis Deportivo. Al menos, para una ocasión especial, el derbi chico de este viernes 6 de marzo a partir de las 21:15 horas ante el Sevilla Atlético en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, según avanza 'PTV Sevilla'. Habrán pasado 294 días desde su última presencia con el filial (el 17 de mayo de 2025 contra el Antequera), pero al del Parque Alcosa, como ya ha demostrado, no se le caen los anillos.

Instalado ya definitivamente, como el lateral diestro Ángel Ortiz, en la plantilla matriz, el '52' dará un paso atrás para coger impulso y, de paso, echar una mano a Dani Fragoso, que ha visto esfumarse un poco su efecto revitalizador, pues a los componentes del segundo equipo les sentó bien que sustituyera a Javi Medina a finales del año pasado. Con ellos, firmó cinco goles y cuatro asistencias en 29 encuentros entre los estertores de la 23/24 y gran parte de la 24/25.

De los tres duelos cainitas de filiales que ha disputado, Pablo García solamente ha ganado uno, en concreto el de la jornada 18ª de la pasada temporada, cuando asistió a Marcos Fernández sobre la bocina en el único tanto del choque, pero nunca ha perdido, ya que empató el anterior a uno en casa y a cero el posterior a domicilio. Lógicamente, cuenta con una experiencia más dilatada en cantera, donde los enfrentamientos de rivalidad se le dieron bien. Ahora, el internacional sub 19, sub 20 y sub 21 acude al rescate. Manuel Pellegrini le ha dado el visto bueno; el domingo, si fuera necesario, podría jugar en Getafe CF.

El tridente de la Copa de Campeones, de vuelta

Aunque Dani Fragoso está apostando en los últimos partidos del Betis Deportivo por Carlos Reina de 'falso 9', así como por José Antonio Morante como extremo derecho y Borja Alonso en la izquierda, la necesidad de regresar a la buena senda tras dos derrotas consecutivas y con la salvación a 10 puntos podrían generar una vuelta ante el Sevilla Atlético del tridente que brindó al Real Betis su primera Copa de Campeones juvenil el 1 de junio de 2025 en Ponferrada. Entonces, aunque Kwame Sosu apareció en semifinales de manera decisiva, los verdiblancos vencieron 3-1 al Valencia CF con Rodrigo Marina arriba (hizo dos goles en aquella final), Morante por izquierda (marcó el tanto decisivo) y Pablo García por derecha.