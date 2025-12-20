Pellegrini cierra la puerta del Betis a Pablo García ante el interés del Oviedo: "Hay que seguir guiándolo de forma correcta"

El preparador verdiblanco se refirió con honestidad al canterano tras cambiarlo en el descanso en la Copa y sobre su futuro en el Betis ante el interés del Oviedo; también habló sobre sus diferencias con el técnico del Getafe: "No es mi enemigo"

Manuel Pellegrini trató diversos asuntos en la rueda de prensa previa al choque contra el Getafe y entre ellos la situación de Pablo García, que el pasado jueves fue sustituido en el descanso en el partido copero contra Murcia, lo que causó cierta frustración en el futbolista.

Esta decisión del míster alimentó la posibilidad de que salga cedido este mercado de invierno ante el interés y los movimientos realizados por el Oviedo, muy interesado en hacerse con sus servicios para reforzar el ataque en enero. Sin embargo, el propio técnico chileno ha cerrado la puerta a esta opción asegurando que permanecerá en La Cartuja hasta final de su temporada en la respuesta a la pregunta sobre el canterano y su situación.

Pellegrini, honesto y con confianza en Pablo García

"Creo que Pablo García es un jugador joven, de mucha proyección, que está haciendo una carrera muy rápida y que hay que seguirlo guiando por la manera correcta. Tiene partidos mejores y partidos peores", apuntó Pellegrini, que mandó un mensaje sobre su permanencia como bético: "Todavía es un jugador en formación que va a seguir con nosotros en esta temporada y va ir ganando en minutos a medida que vaya demostrando su rendimiento".

Una afirmación que respalda el deseo del de Alcosa de no marcharse a ningún club en la próxima ventana y conseguir más presencia en los planes del chileno, que, hasta ahora, le ha concedido 517 minutos en lo que va de campaña, descontando los partidos que se ha perdido al estar en el Mundial sub 20.

Pellegrini, sobre su confrontación con José Bordalás: "No es mi enemigo"

En otro orden de cosas, Pellegrini se refirió a la confrontación con José Bordalás, técnico del Getafe, con el que alguna vez ha tenido un enfrentamiento dialéctico por la diferente manera de entender el fútbol. Hoy el chileno ha enterrado el hacha de guerra y asegura que no tiene ningún problema con Bordalás.

"Lo más importante del fútbol es ganar. Dentro de ese ganar no hay que olvidar también que hay un espectáculo detrás y mucha gente que lo va siguiendo. Hay distintas maneras de ganar y distintas maneras de pensar lo que es el fútbol. Pensar de manera distinta no quiere decir que alguien sea un enemigo ni que no pueda tener una buena o mala relación", apuntó Pellegrini, que añadió: "Yo no tengo ningún problema con José Bordalás, absolutamente para nada. Él tiene su manera de ser, de trabajar en su equipo y lo ha hecho muy bien. Yo tengo una manera distinta, pero no me considero ni un enemigo de él, ni una persona con la cual pueda tener una diferencia más allá de la manera de ver algo como es el fútbol, que no tiene mayor trascendencia".

Su cruce de declaraciones con Iñigo Pérez por Vallecas

En esta línea, recordó el cruce de declaraciones con Íñigo Pérez, sobre las dimensiones de Vallecas. "La semana pasada dije que el campo de Vallecas era chico, pero no estoy echando la culpa al campo de nada. El campo es chico, pero está en buenas condiciones. Uno puede reclamar si no está en buenas condiciones, pero creo que en eso ha mejorado mucho. Así que no hay ningún tipo de problema en pensar distinto ni hay por qué ser enemigo", concluyó.