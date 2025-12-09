La cesión de Pablo García al Oviedo, opción sobre la mesa del Betis para este mercado invernal de fichajes

El hiperactivo atacante de 19 años se ha convertido en la principal opción del conjunto asturiano para suplir la deseable salida en enero del extremo derecho Haissem Hassan e intentará convencer a la entidad verdiblanca, aunque por la cabeza del futbolista de Alcosa sólo pasa la idea de sumar los máximos minutos posibles con el equipo de sus amores

La dirección deportiva del Real Betis está trabajando para reforzar la plantilla de Manuel Pellegrini en el inminente mercado invernal de fichajes que abre sus puertas dentro de sólo tres semanas. Especialmente, la prioridad de Manu Fajardo está en mejorar las prestaciones ofensivas con la contratación de un delantero, deseo que tiene en Fábio Silva (Borussia de Dortmund) a su principal candidato y que está supeditada a que antes haya alguna salida en esa misma demarcación entre los futbolistas que menos minutos suman hasta la fecha. En este sentido, en la mañana de este martes destaca una noticia que llega desde la prensa de Asturias y que, de manera sorprendente, incluye al prometedor canterano Pablo García en ese grupo de candidatos a salir. Sobre la mesa del club verdiblanco hay una propuesta de cesión por parte del Real Oviedo.

Así lo anuncia este martes una información del diario El Comercio firmada por el periodista Ramón Julio García, que fuera colaborador de ESTADIO Deportivo. En la noticia se argumenta que Pablo García es el nombre que más gusta en el club carbayón para suplir la más que probable marcha en enero del atacante Haissem Hassan. El extremo franco-egipcio de 23 años ha participado en 14 de las 15 jornadas de LaLiga EA Sports y en el único duelo de Copa del Rey disputado por el Real Oviedo (fue eliminado en primera ronda por el Ourense) con un total de 878 minutos; pero las dos partes buscan una salida después de que el '10' haya perdido la titularidad tras la destitución de Veljko Paunovic y el regreso de Luis Miguel Carrión al banquillo del Carlos Tartiere.

En ese contexto del deseable adiós de Hassan es donde se encuadra el fuerte interés del conjunto asturiano en hacerse con la cesión hasta final de temporada de Pablo García, por cuya cabeza no pasa en estos momentos un cambio de aires por muy temporal que sea, justo cuando está empezando a meter cabeza en el primer equipo del Real Betis y, sobre todo, cuando desde el club no le han instado en ningún momento a buscar una cesión para foguearse. Así lo han transmitido a este periódico fuentes directas, que no esconden que es habitual recibir llamadas de clubes para preguntar por las condiciones de una posible salida del canterano.

Entre ellos, el Oviedo le ha señalado como objetivo principal para reforzar el extremo derecho confiando en poder convencerle con la promesa de darle más protagonismo y minutos de los que encuentra por parte de Pellegrini; pero incluso eso estaría por ver. De hecho, no es el primero ni será el último equipo en preguntar por su cesión e incluso cabe recordar que en las dos últimas ventanas llegaron bastantes ofertas jugosas para traspasarle por cantidades cercanas a la de su cláusula de rescisión -fijada en 30 millones de euros tras renovar hasta 2029 en diciembre del año pasado-.

No obstante, si bien es cierto que el de Alcosa tiene por delante a Antony dos Santos, también lo es que su polivalencia le permite jugar en varias posiciones del ataque, especialmente ahora que Ez Abde o Cédric Bakambu se irán un mes a jugar la Copa de África con las selecciones de Marruecos y República Democrática del Congo. Además, hay otros futbolistas que están ocupando una ficha del primer equipo del Betis y que juegan lo mismo o aún menos que el canterano cobrando muchísimo más que un chaval que disfruta de cada segundo que juega en el club de sus amores.

El '52' verdiblanco suma 444 minutos en esta 25/26, pero ya ha participado en 14 de los 22 encuentros oficiales del Real Betis a pesar de que en septiembre se marchó tres semanas para jugar el Mundial sub 20 con la 'Rojita', donde es internacional sub 21 a sus tempranos 19 años. Poco más suma el mencionado Bakambu (519 minutos en 13 choques), mientras que la participación del Chimy es bastante inferior a la suya (333' en 11 partidos). En este sentido, cabe recordar también que los verdiblancos están en tres competiciones y al Real Oviedo sólo va a disputar de aquí a junio las 23 jornadas que le restan a LaLiga.