Juanma Reyes, el sucesor de Pablo García, desatado en el Calavera: 16 goles en 13 partidos

El tarraconense Marcos Fernández y el de Alcosa firmaron 39 tantos en las campañas 21/22 y 23/24 con el juvenil A verdiblanco;

Marcos Fernández, que lleva cinco goles y una asistencia en 16 partidos de Segunda división con la AD Ceuta FC de José Juan Romero, donde actúa como cedido por el RCD Espanyol, abrió la veda, fijando en la 21/22 el listón en 39 dianas en 38 citas oficiales del Grupo IV de División de Honor con el juvenil A del Real Betis (41 más dos pases decisivos en 44 encuentros, contando la Copa del Rey y la Copa de Campeones). Dos cursos más tarde, Pablo García, asentado ya a las órdenes de Manuel Pellegrini y ejerciendo de extremo, no de delantero centro como el tarraconense, mejoró el promedio: 39 goles en 31 partidos, siendo 43+1 en 38 entre todos los torneos de su edad. En la 25/26, ambos tienen un prometedor heredero, aunque Juanma Reyes juega a préstamo en el Calavera CF, equipo asimilado que compite también en la máxima categoría y que marcha sexto, con 22 puntos, los mismos que el quinto, el Málaga CF, y a tres del cuarto, el Cádiz CF, en pos de una histórica clasificación para el torneo del K.O., que premia a los cuatro primeros de cada grupo de DH y a los cuatro mejores quintos.

Buena parte de culpa la tiene el espigado ariete, nacido hace 17 años (cumplirá 18 el próximo 27 de enero) en Alhaurín El Grande y captado en febrero pasado por los responsables de la cantera heliopolitana tras descollar en el cadete y el juvenil del CD 26 de Febrero (con 13 'chicharros' por curso). Hasta la entidad de Palma-Palmilla había llegado tras formarse en el CD San Félix y el Tiro Pichón, quedando prendados en el departamento comandado por Miguel Calzado por la potencia (mide 1,93) y la voracidad en el área del costasoleño, que está aprovechando con creces su campaña de fogueo en la calle Hespérides. De esta forma, el pasado fin de semana firmó con los de Carlos Geraldo ante el Arenas de Armilla (7-1) su tercer 'hat-trick' en 13 jornadas, que eleva su producción a 16 goles, pues ya los acumuló de tres en tres ante la UD La Mosca y la UD Tomares. Unos guarismos que provocan aplausos en la disciplina de los de Dani Fragoso, con la tarea más repartida esta temporada sin Rodrigo Marina: Juan Rodríguez, hermano de Jesús, lleva cinco goles.

Ha cogido carrerilla y nadie se le acerca en la categoría

Juanma Reyes es, de largo, el máximo anotador de los siete grupos de División de Honor Juvenil, seguido de lejos (con 12 dianas ambos, cuatro menos que él) por Aleix Enríquez, del Levante UD, y Manuel Mesa, del citado UD La Mosca. Con 11 están Jorge Pérez (RC Celta de Vigo) y Ayman El Hahaoui (Rayo Vallecano). Por si fuera poco, el bético ha repartido ya cinco asistencias, por lo que el sello que dejó este verano durante la Best Cup y el Mundialito está más que justificado. Ahora, su próximo reto está en rebasar los 22 tantos con que otro igual como Jorge Luis Rodríguez, ahora cedido en el Arenas de Getxo, se convirtió en el máximo anotador de la historia del Calavera CF en una temporada en juveniles.