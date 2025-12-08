Dimitrievski escupe al cielo... y le cae encima al hablar de Agirrezabala: cuando el macedonio protagonizó una situación parecida en el Nastic

La hemeroteca recuerda que el arquero macedonio Stole Dimitrievski ya vivió una situación parecida a la que denuncia con Agirrezabala en el Valencia; fue en el Nastic, donde militó dos temporadas y se convirtió en titularísimo gracias a su buen hacer bajo palos y a la fórmula en la que llegó al club de Tarragona

Este pasado domingo, ante el Sevilla FC, el Valencia CF consiguió rescatar un punto en el añadido, gracias a un gol de Hugo Duro en el 93' que llevó las tablas a Mestalla, después de que los de Matías Almeyda se hubieran adelantado en el marcador con más fortuna que fútbol. Un punto, en cualquier caso, que supo a poco a ambos equipos, aunque ayudó a los che a mantenerse por encima de los puestos de descenso con tres uniddes de diferencia, aunque la situación deportiva en Mestalla sigue siendo un polvorín.

Ante los sevillistas, en portería volvió a estar un Julen Agirrezabala que sigue siendo el portero titular de Carlos Corberán, tanto por su rendimiento como por su contrato, en el que tiene por escrito jugar un número de partidos determinado para, así, evitar el Valencia CF pagar una penalización por no hacerlo. Una situación que su compañero de arco, el macedonio Dimitrievski, criticó duramente en su país.

La rajada de Dimitrievski contra Agirrezabala

"Esta temporada llegó un segundo portero con opción de contrato que debería jugar el 30% de los partidos. Me quedé impactado. Significaba que ya no hay competencia en esa posición. Tiene que jugar sí o sí. Aunque yo juegue bien o mal, iba a estar fuera. Si no, el club tendría que pagar penalizaciones", resaltó Dimitrievski a la más pura usanza, desde la distancia en su país, como si las declaraciones, en un mundo globalizado y en manos de Internet y las redes sociales, no fueran a llegar a Valencia. Lógicamente, eso no sentó bien en Mestalla, donde su técnico, Carlos Corberán, no dudó en responderle: "En el Valencia no juegan nunca jugadores por contrato".

Lo que no recuerda Dimitrievski es que siempre que se escupe hacia arriba te acaba cayendo en la cara. Y eso, precisamente, es lo que podría pasarle ahora al macedonio, quien parece haberse olvidado de que años atrás vivió una situación parecida a la de Agirrezabala.

El 'caso Agirrezabala' de Dimitrievski en el Nastic de Tarragona

El fútbol no tiene memoria, y Dimitrievski tampoco. El arquero macedonio tiene argumentos para sentirse agraviado, pero también lo existieron en su día para sentirse beneficiado. Nos referimos a cuando firmó y salió del Nastic de Tarragona años atrás. Nos remontamos a 2016, cuando Dimitrievski llegó con la carta de libertad a Tarragona procedente del Granada. En el Nastic estuvo dos temporadas, jugando nueve partidos el primer curso y convirtiéndose en titularísimo el segundo año. Jugó 39 partidos, por su rendimiento y por pertenecer a la agencia de representación Promoesport -hoy parte de As1sport-, con la que

Al romperse dicho acuerdo, Dimitrievski abandonó el Nastic, aunque hubiera sido titularísimo, marchándose entonces al Rayo en préstamo con una opción de compra por un año. El propio club, a través de su página web, anunció la ruptura del acuerdo con Promoesport que, entre otras cosas, propició la salida del portero macedonio, quien ya no se acuerda de eso al hablar de su compañero de portería, Julen Agirrezabala. Como ocurre este año en el Valencia con Agirrezabala, el macedonio fue titular con el Nastic principalmente por su rendimiento, aunque a nadie se le escapa que sus particularidades contractuales también ayudarían en algo.

Cañizares critica la gestión de la portería del Valencia

En cualquier caso, la gestión de la portería che, posiblemente, no ha sido la más acertada este año, de ahí que no sea de extrañar la crítica de Cañizares al respecto, teniendo en cuenta que el Valencia CF está obligado a buscar un nuevo portero para el curso que viene. Agirrezabala, titular, se marchará a final de curso una vez que cumpla su cesión y los de la capital del Turia no hagan efectiva la opción de compra por diez millones de euros de la que disponen. Dimitrievski, enfadado, tampoco continuará, a pesar de que el Valencia tiene la opción de renovarlo por dos cursos más con una mejora de contrato.