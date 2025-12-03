Cañizares critica la gestión Agirrezabala - Dimitrievski: "Estás generando valor para el Athletic"

El ex portero del Valencia CF ha explicado su punto de vista sobre las decisiones que ha tomado el club en la posición de portero de cara a esta temporada. Cañizares ha dicho que el equipo que más se beneficia de todo esto es el Athletic Club quien va a recuperar a Agirrezabala con mucho más valor tras jugar una temporada completa en Primera división

Santi Cañizares no suele morderse la lengua a la hora de hablar sobre la actualidad del Valencia CF. Como es portero del club de Mestalla, Cañizares es muy crítico con las decisiones que toma el Valencia CF. En esta ocasión, el ahora comentarista de LaLiga ha señalado que el club ha hecho una mala gestión en la portería y más concretamente con Julen Agirrezabala y Stole Dimitrievski, explicando que el único que sale beneficiado de esta situación es el Athletic Club.

Cañizares ha comenzado su exposición, asegurando que entiende perfectamente que el Athletic Club haya querido ceder a Julen Agirrezabala al Valencia CF. "Para el Athletic supone un negocio el que Julen Agirrezabala venga a Valencia y juegue todo el año, porque el activo es del Athletic, sentado en el banquillo en San Mamés tiene un valor y jugando, después de jugar LaLiga en cualquier equipo tiene un valor superior, entonces entiendo que la base de la negociación sería yo te cedo a Julen pero tiene que jugar porque es lo que me interesa a mi y si no juega evidentemente pues yo a lo mejor no te cobro mucho, no te cobro nada por la cesión, pero si no juega si que me tienes que pagar", ha argumentado en Deportes COPE Valencia.

A continuación, Cañizares ha criticado la gestión de la portería del Valencia CF y ha explicado que el único beneficiado es el Athletic Club. "Para mi desde el principio, desde el principio está mal gestionada la portería de Valencia. Lo primero, en el número uno, Julen Agirrezabala que es un gran portero no tiene culpa de nada pero lo que estamos haciendo es crearle valor al Athletic como queda obvio. Después de jugar un año evidentemente el chico, su primera temporada completa en Primera división, pues va a tener un mercado más amplio y un costo más alto y esto... el que se va a beneficiar va a ser el Athletic con lo cual tú estás generando valor para el Athletic".

Cañizares ha dado también su visión acerca de la posición en la que está Dimitrievski, que apenas juega en el Valencia CF. "Un equipo como el Valencia en un puesto de la portería que se genera siempre mucho valor cuando hay un portero que puede ser joven y puede crecer con el paso de los partidos porque los porteros más que ningún otro jugador es con el paso de los partidos como crecen y como adquieren una solvencia y una experiencia importante lo que estás haciendo es generárselo al Athletic. Tampoco puedo entender que el segundo portero pues evidentemente en su momento lo contratas libre es una buena contratación Dimitrievski entonces es una buena contratación pero al final no eres capaz de sacar a Mamardashvili porque Dimitrievski vino para ser número uno al no sacar a Mamardashvili pues ya no es número uno y entonces lo que está generando ya es un enfado ya el primer año bueno venga pues espera un año que se vaya y ya el segundo año pues bueno pues evidentemente Dimitrievski si está en el Valencia ahora es porque no ha tenido un mercado pero en cuanto venga alguien que pague su contrato el Valencia va a estar encantado de que se marche pues genera más problemas y Dimitrievski debe irse porque su experiencia en Valencia pues no se ha cumplido con ningún objetivo".

Cañizares no entiende el papel de Cristian Rivero en el Valencia CF

Por último, Cañizares ha reflexionado sobre que el Valencia CF tenga a Cristian Rivero, de 27 años, como tercer portero. "Voy más allá, el tercer portero cumple 28 años, 28 años, un tercer portero de 28 años en el mes de marzo cumple con dos cesiones en segunda división que no han resultado buenas que no ha jugado, no ha jugado, jugó 6 partidos en una creo Albacete o en contra de todos 3 con el Alcorcón entonces tú no puedes mantener, ese chico no debe tener contrato en el Valencia debe tener contrato en otros equipos".