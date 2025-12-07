Hugo Duro reclama un penalti no pitado en el Valencia - Sevilla: "El árbitro no me ha convencido"

El delantero del Valencia CF, que ha sido el autor del gol que le ha dado el empate contra el Sevilla FC en el descuento de la segunda parte, ha sido muy claro cuando ha sido preguntado por un posible golpe que recibió de Carmona en el área sevillista en la primera parte

Hugo Duro, autor del gol del Valencia CF en el partido contra el Sevilla FC (1-1), ha sido el futbolista que ha atendido a Movistar+ LaLiga justo cuando terminó el encuentro. El delantero no se ha cortado un pelo a la hora de reclamar un posible penalti en la primera parte, por un golpe de Carmona, señalando que las explicaciones del árbitro Cuadra Fernández no le han convencido en absoluto.

Hugo Duro ha analizado el partido contra el Sevilla FC del que ha dicho que se han encontrado con el gol y que luego se ha dedicado a que se jugara poco. "Sí, queríamos ganar el partido. Pero bueno, creo que se han encontrado con un gol. Tenemos mala suerte que Tárrega se tropieza un poco, sale a la escuadra. Y a partir de ahí no se ha jugado nada. Es normal que Sevilla juegue a este partido. Lo que no termino de entender es cómo hoy nos dan cinco minutos de descuento. Hay veces que no pasa nada y dan nueve. Repito que el Sevilla ha hecho lo que tiene que hacer. Lo que no entiendo son esos cinco minutos nada más".

Por otro lado, Hugo Duro ha dicho que no se ha enterado de todo el lío final en donde ha habido una expulsión para el Valencia CF. "Yo tampoco, no he visto nada. Pero bueno, al final se reclama que ha pitado en el 95:30. Ha habido un gol, se ha revisado el gol. Hay un córner. Cualquier aficionado sabe que se ha perdido más de un minuto sólo con el gol. Y yo creo que es lo que se reclamaba. Y creo que con razón".

A continuación, Hugo Duro ha reclamado un penalti en la primera parte, no pitado, por un golpe que recibió de Carmona. El delantero ha asegurado que Cuadra Fernández no le ha convencido con sus explicaciones. "Sí, le he preguntado. Al final él me dice que no va con intención de darme. Pero bueno, luego Ugrinic tampoco va con intención de dar a el jugador del Sevilla. Se la pitan. Luego el jugador del Sevilla allí también tampoco va con intención de dar a Diego López y lo pita. Entonces no me ha convencido".

Finalmente, ha hablado de las sensaciones con las que se va el Valencia CF de este partido. "Por supuesto que los primeros que tenemos que mejorar somos nosotros. Tenemos que generar más. Creo que hemos defendido bien. No recuerdo apenas acercamientos del Sevilla. Pero bueno, esto es fútbol. Ha llegado una vez. Se nos ha puesto el partido cuesta arriba. Y bueno, hay que mejorar. Pero también me quedo con el espíritu de lucha del equipo que no ha parado. El jueves jugamos 120 minutos algunos y ahí estaban dando el callo. Entonces obviamente no me quedo satisfecho. Pero hay que ver la parte buena que creo que la hay y seguir por esta línea. Que van varios partidos sin perder y puntuar siempre es bueno".