Espanyol - Rayo Vallecano en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

El Espanyol, tocado por su eliminación en la Copa del Rey, quiere volver a su mejor versión en LaLiga frente a un Rayo Vallecano que no atraviesa últimamente por su mejor forma con tres empates y una derrota en los últimos cuatro encuentros

¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a este encuentro de LaLiga EA Sports en el que se enfrentan el Espanyol y el Rayo Vallecano. Tendrá lugar a las 18:30 y te lo contaremos todo aquí, en ESTADIO Deportivo

Ambos equipos llegan con rachas contrapuestas en LaLiga, el Espanyol está de dulce tras dos victorias consecutivas (Sevilla y Celta) que le permiten situarse en el puesto sexto de la clasificación con los mismos puntos que el quinto, el Real Betis. Le valdría un punto para alcanzar los puestos de Europa League

Por otro lado, el Rayo Vallecano no puede decir lo mismo ya que su última racha de partidos las han protagonizado tres empates y una derrota. Los de Íñigo Pérez no consiguen la victoria desde hace más de un mes, en concreto desde el 26 de octubre

Falta poco menos de una hora y media del comienzo del partido, repasemos las alineaciones probables de uno y otro equipo para el encuentro de hoy

En cuanto a los antecedentes más próximos de ambos equipos, la jornada copera ha marcado a ambos y está ha sido especialmente dura para un Espanyol que ha caído en la segunda ronda frente al Atlético Baleare s. Esta eliminación ha escocido mucho en el seno españolista. El Rayo si pasó de ronda pero tuvo que ser en la prórroga frente al Ávila

Iñigo Pérez, sobre Isi Palazón: "Es muy autoexigente consigo mismo, entiendo que no está en una fase de su juego brillante"

En la previa del encuentro ha querido tener palabras Íñigo Pérez en un momento donde la victoria es más necesaria que nunca si no quiere complicarse la vida

Ya tenemos alineaciones de ambos conjuntos. Estos son los elegidos de Manolo González para el encuentro de hoy

Poco más de cinco minutos para el comienzo del encuentro, los jugadores saltarán en breve al terreno de juego

Ha arrancado con energía el Espanyol que se nota que va a por el partido desde el primer momento. A punto ha estado de crear una ocasión

Remató Calero un un saque de falta pero se marchó arriba, gran ocasión la que ha tenido el Espanyol

Chavarría providencial, l os rayistas lo están pasando realmente mal, el disgusto de la Copa parece no afectar a los locales

La racha del Espanyol

A día de hoy, el gran comienzo de los blanquiazules les permite está luchando por puestos europeos, además, si puntúa esta jornada podría asaltar la plaza de Europa League tras la derrota del Real Betis este sábado frente al Barcelona. Una victoria ese domingo frente a los de Vallecas les permitiría seguir avanzando por el sueño europeo tras las victorias cosechadas de manera consecutiva en LaLiga frente Sevilla y Celta. Aún así, aseguran esta jornada la sexta plaza que da derecho a disputar la Conference League.

El gran disgusto en la Copa del Rey

Lo cierto es que esta gran situación en la clasificación contrasta con lo sucedido en la Copa del Rey esta semana donde el equipo se ha visto afectado anímicamente ya que su eliminación ha sido prematura y frente a un equipo de inferior categoría. Así pues, el disgusto está reciente para los de un Manolo González que quiso referirse a este varapalo. "Somos profesionales y si no están enchufados tendrán problemas conmigo. Es deporte al máximo nivel y el que no sea capaz de superarlo que se dedique a la cría de champiñones. Hay que aguantar la presión. Lo de la Copa pasó y toca volver a competir".

El momento en el que llega el Rayo Vallecano

Lo cierto es que los últimos precedentes del equipo rayista frente al Espanyol no invitan al optimismo ya que en la pasada campaña fueron derrotados tanto en la primera como en la segunda vuelta de la competición. A día de hoy se encuentra en tierra de nadie en la clasificación debido a que sus últimos resultados en el torneo doméstico no han sido los mejores. El equipo dirigido por Íñigo Pérez no consigue la victoria desde el pasado 26 de octubre y han entrado en una racha preocupante.

Los de Vallecas han experimentado un total de una derrota y tres empates en las últimas jornadas en las que está teniendo severos problemas con el gol ya que solo ha anotado uno en los últimos cuatro partidos de la competición y fue obra de Mendy, precisamente, un central. La fatiga también ha hecho estragos en un Rayo que tuvo que recurrir a la prórroga frente al Ávila para certificar su pasa a la siguiente ronda.