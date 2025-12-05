El vestuario del Rayo se vuelca con Isi Palazón tras su confesión: "Siempre en mi equipo"

El murciano reconoce que atraviesa un bajón y encuentra en el vestuario franjirrojo el respaldo que buscaba

La victoria sufrida en Copa no solo dejó alivio en Vallecas; también abrió un espacio para la reflexión. Isi Palazón decidió afrontar públicamente su mal momento, hablar de salud mental y desmontar rumores que le habían perseguido en las últimas semanas. Su honestidad provocó una ola de apoyo del vestuario y de la afición, que no ha dudado en cerrar filas en torno al futbolista de Cieza.

Isi Palazón se presentó ante los medios el jueves con una sinceridad difícil de ver en el fútbol profesional. El mediapunta del Rayo Vallecano, uno de los líderes del equipo en los últimos años, reconoció que no atraviesa su mejor momento y que arrastra una dinámica que le pesa más de lo habitual.

“Hay que ser sincero, no estoy en mi mejor momento. A todos nos pasa. Llevo varias jornadas así… Me sobrepondré, confío plenamente en mí”, afirmó con un gesto que reflejaba cansancio y determinación. Sus palabras, diez minutos de honestidad sin filtros, se hicieron virales y abrieron un debate más profundo sobre el desgaste físico y mental al que se exponen los profesionales.

Isi se defiende y pide comprensión: “Somos personas, no máquinas”

El futbolista también quiso aclarar algunos comentarios surgidos en redes sociales en los últimos días, especialmente uno que aseguraba que no fue a saludar a los aficionados desplazados a Bratislava. “Es falso… Que digan bulos me sabe muy mal. Entiendo que me critiquen por lo deportivo, pero no porque no lo doy todo por este escudo. Tengo la conciencia tranquila”, zanjó. Acto seguido, apeló a la empatía en un calendario que está exprimiendo al equipo: “El calendario está siendo muy apretado y ninguno estamos acostumbrados. Estamos haciendo un esfuerzo, entendednos. Somos personas, no máquinas”.

Esas declaraciones conectaron con un vestuario que no tardó en mostrarle su apoyo. Óscar Valentín, otro de los capitanes, expresó de forma contundente su respaldo público: “Siempre en mi equipo, Isi. Después de tantos años y que haya gente dudando de tu compromiso…”. El mensaje solo fue la punta del iceberg de un grupo que lleva semanas protegiendo al mediapunta ante un ruido externo cada vez más incómodo.

Los números y el respaldo de Iñigo Pérez

Las estadísticas explican parte del debate. Según los datos recogidos por BeSoccer, Isi ha bajado ligeramente en pases clave, pérdidas y tiros, pero ha mejorado en asistencias, goles, pases al área con éxito y efectividad. Su entrenador, Iñigo Pérez, no quiso convertirlo en protagonista negativo tras el duelo copero: “No creo que haya que centrarse ni en Isi ni en Gumbau. El Ávila nos ha superado y es justo admitirlo”, afirmó con la intención de rebajar la tensión.

La situación de Isi no es aislada. Hace apenas unos días, Sergio Camello denunció insultos graves recibidos en redes. El Fondo de Vallecas reaccionó con un tifo aplaudido por todo el estadio: “La ansiedad es epidemia en nuestros barrios. Habla. Aquí nadie está solo”. Ese lema parece hoy más vigente que nunca.

El rayismo, que ha visto en Isi un símbolo durante años, vuelve a estar con los suyos. Y esta vez lo hace con más fuerza.