La crítica y la solución de Pepelu con el Valencia como visitante: "Fuera de casa tenemos que dar un paso hacia delante"

El Valencia sigue sin ganar fuera de casa y las prisas juegan una mala pasada al cuadro che. Pepelu pide a sus compañeros dar un paso más para acercarse a la tan ansiada victoria lejos de Mestalla

El Valencia acudió a Vallecas con un propósito claro. Los tres puntos como visitantes se le está atragantando al equipo de Carlos Corberán que buscaba en Madrid darle la vuelta a la situación. Nada más lejos de la realidad, lo único que pudo rascar el Valencia ante el Rayo Vallecano fue un empate que sabe a poco en la plantilla che. Pepelu, tras el partido, se mostró crítico con el equipo y aporta la solución para que el Valencia logre la primera victoria lejos de Mestalla: "Fuera de casa tenemos que dar un paso hacia delante".

Pepelu sobre el atasco del Valencia lejos de Mestalla: "El equipo tiene que dar un paso más y lo va a hacer"

Pepelu compareció tras el partido en los medios oficiales del Valencia para hacer "autocrítica" y pedir al equipo una marcha más en los partidos fuera de casa. "Queríamos la victoria, pero hay que ser autocríticos, no hemos estado lo bien que queríamos en la primera parte. Fuera de casa tenemos que dar un paso hacia delante. En la segunda, el equipo ha reaccionado y ha tenido la identidad que tenemos que tener tanto en el Camp de Mestalla como fuera. El empate es bastante justo. El equipo tiene que dar un paso más y lo va a hacer", aclara Pepelu que se mostró crítico tras el empate 1-1 del Valencia con el Rayo Vallecano. Además, el de Denia aportó la posible solución para que el Valencia rompa el maleficio lejos de Mestalla. "Cuando el equipo va a por el rival, tiene el balón y ataca, marca la diferencia. Este es el camino que el míster nos insiste en hacer y hay que hacerlo en Mestalla y fuera. Es lo que queremos y llegará", sentencia.

Carlos Corberán: "Nuestra ambición es competir y jugar mejor"

Carlos Corberán también habló sobre el problema del Valencia lejos de Mestalla. Aunque el punto sabe a poco en la plantilla che, el técnico valenciano lo da por bueno y anima al equipo a seguir trabajando para lograr la ansiada victoria como visitante. "Vallecas es un campo difícil. Aquí sabemos que grandes equipos no han conseguido ganar y por eso no quito una pizca de mérito al resultado. El Valencia, aunque ha sido con un gol extraño, no ha dejado nunca de buscar la victoria. Creo que tenemos que acogernos a los cuarenta y cinco minutos de la segunda parte. Nuestra ambición es competir y jugar mejor. Hoy no hemos podido mostrar la identidad que queremos pero sacamos la conclusión de que debemos mejorar la situación", concluyó Carlos Corberán.