Rayo Vallecano 1-1 Valencia: Nobel Mendy, una de cal y otra de arena

El defensa del conjunto de Iñigo Pérez, cedido por el Real Betis, firmó su primer gol como profesional con un cabezazo, hizo el tanto para los de Corberán tras un despeje fallido y terminó pidiendo el cambio en el minuto 83 con visible cojera

El Rayo Vallecano recibió al Valencia en la noche de hoy, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez afrontaban el choque contra los de Corberán tras el duro golpe sufrido en UEFA Conference League ante el Slovan Bratislava. Por ello, el técnico introdujo hasta seis cambios en su once inicial, con la presencia de un Nobel Mendy que estrenó como goleador en el fútbol profesional. Por otra parte, el conjunto visitante llegaba a la capital de España con la principal baja de Ramazani, además de Diakhaby.

Nobel Mendy se estrena viendo puerta con el Rayo Vallecano

En primer lugar, Iñigo Pérez planteó el siguiente once para enfrentarse al Valencia: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Gumbau, Óscar Valentín, Unai López, Fran Pérez, Álvaro García, De Frutos. Por su parte, Corberán no introdujo apenas novedades en su alineación para verse las caras con el Rayo Vallecano: Agirrezabala, Thierry, Tárrega, Copete, Gayá, Javi Guerra, Pepelu, Almeida, Rioja, Diego López y Hugo Duro. Con ello, el conjunto local empezó siendo dueño de la posesión del balón, con claras intenciones de sacar el esférico desde su propio campo, pero los visitantes respondían con una intensa presión.

No obstante, el equipo rojiblanco conseguía llegar al área de Agirrezabala, firmando un total de seis tiros a puertas en la primera parte, a diferencia del solitario del Valencia. Además, el dominio del juego se vio reflejado en los datos de la posesión, logrando el Rayo Vallecano un 61% y el Valencia un 39%. De esta manera, las diferentes oportunidades de los de Iñigo Pérez tuvo recompensa en los últimos compases antes del descanso. Una jugada ensayada de saque de esquina, comenzada por Gumbau, acabó en el área visitante para que Nobel Mendy realizase un cabezazo que fue inevitable para el meta cedido por el Athletic Club, anotando de esta manera su primer gol como profesional.

A Corberán no le basta con los cambios

La vuelta al juego en Vallecas tuvo una tónica muy parecida a lo visto en la primera parte. Sin embargo, Corberán decidió hacer el primer cambio a los 11 minutos, dando entrada a Danjuma y sacando a Javi Guerra, buscando más eficacia en los últimos metros y más llegada a la portería de Batalla. De esta manera, el Valencia mejoró notablemente, fabricando poco después, en el 64', el gol del empate: un disparo de Diego López fue despejado por Nobel Mendy, que termina con el balón en la meta en su intento de sacar el esférico.

Con ello, Iñigo Pérez respondió con un doble cambio, con la entrada de 'Pacha' Espino y Alemao para intentar conseguir los tres puntos, en un momento en el que el desgaste físico se hacía de notar cuando llegábamos a los últimos minutos del encuentro. Sin embargo, la mala noticia fue, pese al gol en la primera parte, en la lesión de Nobel Mendy, que tuvo que pedir el cambio y se marchó del terreno de juego cojeando. En definitiva, el colegiado pitó el final del partido entre Rayo Vallecano y Valencia con reparto de puntos.

- Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mendy (Luiz Felipe, m.82), Lejeune, Chavarría; Gumbau, Óscar Valentín; Fran Pérez ('Pacha' Espino, m.68), Unai López (Alemao, m.68), Álvaro García (Camello, m.90+2); y De Frutos (Balliu, m.82).

1 - Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Pepelu (Santamaría, m.90+2), Javi Guerra (Danjuma, m.56); Rioja (Beltrán, m.72), Almeida, Diego López (Raba, m.90+2); y Hugo Duro (Ugrinic, m.72).Goles: 1-0, m.36: Mendy; 1-1, m.63: Diego López.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castilla-La Mancha). Amonestó a Alemao (90+5), del Rayo; y a Thierry (m.71), del Valencia.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de Vallecas ante 11.267 espectadores.