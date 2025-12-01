Ramazani no llega a tiempo: la lista de convocados del Valencia ante el Rayo Vallecano

El extremo belga del Valencia no ha llegado a tiempo a la cita de Vallecas por lo que no ha sido incluido en la convocatoria; sí está Jesús Vázquez que ha superado sus molestias

El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto rumbo a Madrid donde esta noche se medirá al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. La gran duda en la expedición blanquinegra era saber si finalmente el atacante belga Largie Ramazani entraba en la convocatoria pero finalmente no ha sido así ya que el futbolista che no se ha montado en el autobús junto a sus compañeros.

El futbolista cedido por el Leeds cayó lesionado hace más de un mes, el 14 de octubre, del cuádriceps de la pierna derecha y la pasada semana comenzó a entrenarse con el resto del grupo e incluso llegó a realizar alguna sesión completa, pero finalmente no ha sido convocado por Carlos Corberán. El que sí está es Jesús Vázquez, que ha superado sus molestias.El entrenador valencianista explicó en la previa que dependiendo de las sensaciones del futbolista en el último entrenamiento del domingo, podría entrar o no en la lista de convocados, pero Ramazani no se subió al autobús este lunes junto al resto de sus compañeros como tampoco lo hizo el central franco-guineano Mouctar Diakhaby.

La baja del defensa internacional ya era conocida, pues todavía no ha vuelto a entrenar con sus compañeros desde que se lesionara de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha ante el Girona el 4 de octubre. Está por ver si el belga puede regresar a la convocatoria para el duelo de Copa del Rey de este jueves frente al Cartagena o bien para el próximo choque liguero ante el Sevilla, el domingo en Mestalla.

En busca de los primeros tres puntos fuera de casa

El equipo de Carlos Corberán no solo buscará en el barrio vallecano sumar los primeros tres puntos fuera de casa del curso, sino que luchará por una victoria que ponga fin a una racha de siete meses sin conocer la victoria a domicilio en LaLiga.

La última vez que el equipo blanquinegro venció lejos de Mestalla fue el pasado 3 de mayo cuando se impuso a Las Palmas por 2-3 en El Insular y, desde entonces, acumula ocho encuentros sin sumar los tres puntos. Por ello, el partido ante el Rayo Vallecano se presenta como una gran oportunidad para terminar de cambiar la dinámica del equipo.

Para ello, es probable que Corberán continúe con un esquema que le ha dado resultados en los últimos dos partidos, con Pepelu con un papel determinante. El mediocentro de Denia retrasó su posición, actuó por detrás de Javi Guerra y André Almeida en el centro del campo y ejerció como un ‘tercer central’ en la salida de balón.