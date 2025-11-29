Corberán y el mercado de fichajes: "Siempre he hablado con Ron, no hay cambio en la forma de comunicarme"

El técnico del Valencia cree que la renovación de Rioja es una buena noticia, todavía duda con la vuelta de Ramazani y asegura que su comunicación con Ron Gourlay "es diaria" desde que llegó al club

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha atendido a los medios de comunicación antes de enfrentarse este lunes al Rayo Vallecano pero además de analizar cómo afrontan sus jugadores el duelo también ha hablado de otras cuestiones. "Nosotros siempre trataremos de mejorar en dinámica, en juego, en resultados y esa tiene que ser nuestra ambición y nuestro deseo. La mentalidad del equipo es encontrar un camino que nos haga competitivos y darle la máxima continuidad posible", ha comenzado explicando el preparador valenciano.

El debe del equipo fuera de casa

"No creo que haya ningún aspecto que tenga que ver con la relajación, cuando tienes unos datos de muchas temporadas te demuestra algo en concreto: la dificultad de ganar de visitante, porque ese dato es de muchos años. Nosotros queremos competir igual en casa que fuera y es el objetivo que tenemos. A veces lo conseguimos y otras no, pero el deseo es ir a Vallecas a lograr una victoria que empiece a cambiar esa dinámica".

Hugo Duro es el máximo goleador pero no es titular

"Para nosotros Hugo es un jugador importantísimo. Tenemos diferentes perfiles de delantero. A veces empieza Hugo, otras Lucas, a veces también Danjuma y pueden incluso jugar juntos. Para que un equipo sea competitivo tenemos que tener futbolistas que salgan de inicio y otros que aporten después".

Buscarán un delantero en el mercado de enero

"Te puedo confirmar que vamos a jugar con la mejor de las mentalidades. El equipo tiene ganas y deseos de darle continuidad a la forma de competir que ha encontrado. Te confirmo también que va a ser un partido incómodo ante un gran rival en un campo en el que lo han pasado mal Madrid y Barcelona".

Su rol en la nueva estructura deportiva del Valencia

"El club ya mostró cuál es el nuevo organigrama. Creo mucho en el departamento de captación y tiene que estar bien estructurado, pero mi rol en el Valencia no cambia y es el mismo que he tenido en el Valencia desde el primer día. La captación es importante, la comunicación de un entrenador con el departamento es constante y vital. Pero el objetivo de un entrenador tiene que ser sacar rendimiento a los jugadores".

El Maratón y el Valencia-Sevilla coinciden

"Hay una coincidencia de dos eventos importantes en la misma ciudad y con un horario estrecho. Lo que me parece una pena es que no se cuide con más detalle la esencia del juego que es el aficionado, porque la ciudad va a estar cortada y no se va a circular con normalidad. Empatizar con el aficionado solo puede favorecer al fútbol".

Las dimensiones de Vallecas y que no haya afición visitante

"Es una pena no tener a la afición el lunes con nosotros. Da mucha rabia, porque nos gusta verle y que no pueda estar presente es una limitación. Es una pena no cuidar cada detalle que ayude a la afición, porque es la esencia de la afición. El partido del lunes no solo está condicionado por el terreno de juego, que es más pequeño, si también por el perfil de jugadores que tiene el Rayo y el estilo que tiene con Iñigo, es un equipo muy incómodo, que busca la presión en cualquier parte del campo y esa presión te asfixia, porque te obliga a tomar decisiones rápidas y soluciones antes de los problemas que vas a tener. Tienes que ir al partido con esa mentalidad".

La renovación de Rioja

"La valoración de Rioja no puede ser mejor, porque es un jugador importantísimo en juego y mentalidad. Ha merecido esa renovación por su nivel de entrega y compromiso. Nos da muchas cosas porque puede jugar en la izquierda, en la derecha, de lateral izquierdo... de lateral derecho y nunca he visto un pero ni un problema es las cosas que le puedas pedir. Su compromiso y su mejora constante está ahí y la decisión del club ha sido acertada, porque no había que esperar".

Momento de dar un paso al frente

"El paso al frente es continuo, hay que darle continuidad a lo que estamos haciendo. La mentalidad del equipo no debe cambiar en casa y fuera, porque cuando mostramos nuestra mejor versión el equipo demuestra que es competitivo".

Con quién habla él de fichajes

"Mi nivel de comunicación con Ron es diario desde que ha llegado al club. No percibo ningún cambio. Cuando se incorpore la gente nueva, habrá el mismo nivel de comunicación. No hay cambio en la forma de comunicarme porque siempre la he tenido con Ron".

La duda de Ramazani

"Ha entrenado la primera parte de la semana de manera puntual, luego parcial y veremos el rendimiento de mañana para saber si es precipitado o no convocarlo".