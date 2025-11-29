Miku, desde Caracas con amor: "Soy valencianista de corazón, lo sufro desde la distancia"

El delantero venezolano sigue en activo a sus 40 años y desde Venezuela proclama su amor al Valencia, donde se formó como profesional aunque no tuviera muchas oportunidades de jugar

Si escuchan el nombre de Nicolás Ladislao Fedor Flores quizás no les suene de nada, pero si oyen el nombre de Miku, algunos sí que recordarán al delantero venezolano que en España pasó por el Valencia, UD Salamanca, Getafe, Rayo Vallecano, Deportivo o Real Murcia, pero a sus 40 años todavía sigue en activo en su país natal, jugando para el Metropolitanos FC.

Desde su Caracas natal Miku ha recordado su paso por España, siendo sin duda el Valencia el club que más le ha marcado y en cuya cantera se formó, pese a que tan solo pudiera jugar ocho partidos con el primer equipo saliendo cedido durante varias temporadas, tal y como relata al diario As. "Mi tío, el que también era mi padrino, era de Sueca (Valencia) y me consiguió una prueba con el Villarreal porque él trabajaba allí. A mí me hacía ilusión porque ya estaban con la ciudad deportiva y se veía el crecimiento que iban a tener. No pude hacerlo por un problema de documentación. Al final, me quedé entrenando con el Sueca y me fichó el Valencia", ha explicado.

Y el Valencia se acaba fijando en él por un ojeador que lo vio en acción: "Yo tenía 16 años y estaba entrenando con el Sueca, que estaba en Preferente, y cuando me hicieron los papeles empecé a jugar con el Juvenil Nacional. Un ojeador del Valencia de la zona preguntó por mí. Fui invitado para hacer unas pruebas con el Juvenil del Valencia, que lo entrenaba Luis Milla. Jugamos un partidillo y marqué gol con el Juvenil. Al día siguiente, me llamaron del Valencia C, que entonces existía, para jugar un partidillo contra el Mestalla y marqué otro gol, aunque perdimos 6-1. Ya me quedé en la residencia del Valencia".

Cómo se hizo sitio en el Valencia de Unai Emery

"Yo me fui cedido un año al Salamanca, en Segunda B, porque el Mestalla estaba en Tercera y no podía jugar por mi nacionalidad. En Salamanca hice muchos goles y subimos a Segunda. El Valencia me renovó porque el Castilla estaba detrás de mí. Me volví a ir cedido al Ciudad de Murcia y regresé porque no jugué casi nada. Al siguiente verano, volví al Salamanca e hice casi 15 goles en Segunda. Justo, regresé al Valencia cuando estaba Fernando de director deportivo y Emery de entrenador. Había una plantilla establecida, pero no había tanto dinero para hacer grandes fichajes. El club entró en una política en la que empezó a fijarse en los jóvenes que podían tener madera de primer equipo. Yo volví de Segunda, también lo hicieron Jordi Alba, Míchel Herrero... Hice la pretemporada y Unai habló conmigo. No me dejó irme, a pesar de que tenía una oferta del Valladolid. Me dijo que estaban Villa y Zigic y que yo podía tener un perfil diferente".

Pero apenas unos meses más tarde, en enero, se marchó al Getafe

"Venía de ser importante y me encontré en el Valencia, donde mi rol era diferente. No tuve un papel secundario, era más terciario. Luego, tuve mi espacio y en Navidad se abrió la opción del Getafe porque Soldado, que estaba allí, se lesionó. Me quedaba un año de contrato en el Valencia, pero no me dijeron nada y me fui al Getafe, que me ofreció cuatro años y medio y la misma ficha que tenía en el Valencia".

Ahora eso sí, cree que pudo luchar más tiempo por un sitio en el Valencia

"Visto ahora creo que me precipité en la decisión de irme del Valencia. Debí terminar ese año porque Villa fue traspasado al Barcelona. Además, el club volvió a reestructurarse económicamente y llegaron jugadores, que por temas financieros, estaban un poco por debajo. A lo mejor, podía haber tenido más minutos. Me desesperé en la decisión, pero uno toma esas decisiones desde la juventud y la impaciencia".

Pese a todo, Miku se declara valencianista de corazón

"Podría haber tenido espacio y minutos. Creo que a nivel deportivo podría haber tenido cabida. En cuanto a nivel institucional, los valencianistas estamos sufriendo por lo que están haciendo con el club y no podemos hacer nada. El fútbol te lleva a muchos lugares y vas donde hay contratos, pero el Valencia es muy especial para mí. Claro que soy valencianista de corazón. Lo sufro desde la distancia y ahora, es mucho".