Miku: ´Me gustaría jugar a nivel de clubes en América´

Madrid, 17 dic (EFE).- El delantero venezolano Nicolás Fedor "Miku", tras pasar por España, el fútbol escocés, Catar e India, anhela completar su carrera en América, donde le llama la atención el fútbol colombiano y el mexicano, que se "adaptan bien" a sus características.

Tras jugar en tres continentes y proclamarse subcampeón de la Superliga india con el Bengaluru, que lidera el actual torneo, Miku busca vivir en el campo la misma pasión por la Copa Libertadores que sintió como espectador en el Santiago Bernabéu.

En una visita en Madrid a la Agencia Efe, el exdelantero de Valencia, Getafe, Rayo o Celtic, entre otros, explicó cómo ha sido su experiencia en Asia y cuáles son sus planes de futuro.

- La experiencia en India.

"Todo en la India es fascinante. Desde la cultura a darte cuenta de que hay que apreciar lo que se tiene, que somos privilegiados. El primer año fue duro, porque estaba solo, pero luego vino mi familia y el club me ayudó muchísimo. Es una Liga que está creciendo mucho, la segunda o la tercera más vista en el mundo, con muchos jugadores con experiencia en la Liga española. Nosotros, además, somos un equipo al que le gusta dominar el juego, con filosofía Barcelona porque los entrenadores (Albert Roca y luego Carles Cuadrat) vienen de ahí y eso me beneficia mucho".

- Sobre el futuro.

"Me gustaría jugar a nivel de clubes en América. A nivel de selecciones jugué dos Copas América y tres eliminatorias del Mundial, pero nunca jugué como profesional en Sudamérica y me encantaría vivir el fútbol en América a nivel de clubes. Esas grandes noches de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.

De acuerdo a mis condiciones, el fútbol colombiano se adapta muy bien y me gusta mucho el fútbol mexicano, lo sigo bastante y tengo excompañeros jugando en esa Liga y me comentan que mi fútbol se adaptaría muy bien allí. En cualquier equipo de Sudamérica fuerte, que tenga opción de jugar la Copa Libertadores y ganarla, porque mi ilusión es ir a jugar y ganarla".

- Su recuerdo de la Libertadores en Madrid.

"Pude ir a la final. Era mi primer partido de Copa Libertadores como espectador. Yo, que he jugado en la Liga española, vivir ese ambiente totalmente diferente y verlo trasladado al Bernabéu fue una gran impresión y disfruté mucho del partido. Ves cosas que en Europa no sueles ver, mucha más entrega, mucha más garra y desde el punto de vista del espectador disfruté mucho, ojalá algún día lo juegue".

- Sobre la selección venezolana.

"No he dicho adiós a la selección. Entiendo que el cambio generacional es una ley del deporte, pero también entiendo que mientras uno esté en activo y pueda ser útil, uno siempre es seleccionable. Yo estoy muy tranquilo haciendo mi trabajo, si me dan la oportunidad, encantado de aportar lo que durante 10 años aporté. Estoy muy muy agradecido porque pude ser partícipe de forma activa de la mejor época de la historia de nuestra selección. Mi generación es considerada la pionera, nos quitamos de encima el tema de la cenicienta, competimos de tú a tú, hicimos la mejor Copa América de la historia y los mejores premundiales. Me quedo con las cosas positivas, las negativas son pasajeras y al final no soy importante yo, no es importante el seleccionador o el presidente de la federación. Al final, es importante la selección".

- Una nueva generación en la Vinotinto.

"Pueden llegar hasta donde quieran. Hicieron una Copa del Mundo (subcampeones sub'20) fenomenal, demostraron muchísimas cosas. Ya había jugadores que venían con nosotros a la absoluta como Fariñez, el portero, o Peñaranda. Lo que hicieron fue ratificar lo que en Venezuela ya sabíamos, que son una gran generación, pero no tienen que quedarse ahí".

- El nivel de Messi.

"Ahora está jugando más como organizador al irse la figura de Xavi e Iniesta, que hilvanaban el juego. Ahora, le toca asumir otro rol pero es tan bueno que le sale solo. Cuando tiene que crear le sale solo y cuando tiene que definir, también. Tiene una dimensión diferente. Yo jugué contra él el Sudamericano sub'20 en Colombia en 2005 y luego Copa América y Premundial y es un jugador que no creo que se vuelva a repetir. Tenerlo de tú a tú y enfrentarlo ha sido muy difícil. Y me puedo lavar la boca con jabón, porque nosotros ganamos a su selección con Messi en el campo. Me llevo eso".

- Sobre sus exequipos en España.

"Getafe y Rayo tuvieron una reestructuración importante. Ángel es muy inteligente, sabe lo que se requiere en Primera y hace la inversión. Bordalás, del que me hablan muy bien, está logrando resultados. El Rayo tiene una idea de juego muy buena. Conozco a Míchel personalmente y sé lo que propone. Lo está pasando bastante mal, pero tiene que estar tranquilo para revertir la situación. El Valencia es un grande, con Marcelino ha tenido un pequeño bache pero está haciendo un trabajo fantástico, ojalá que llegue lo más lejos posible. Es el club de mis amores en España, porque me permitió formar parte de su cantera y del primer equipo".